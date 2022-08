Renfe, la principal empresa de transport ferroviari de passatgers i mercaderies de l'Estat demanda personal per atenció al client de forma presencial a les seves estacions. Aquesta és només una de les ofertes de feina a Girona que destaquem aquesta setmana al nostre article d' ocupació.

Destaquem també altres oportunitats laborals a Girona, seleccionades entre les més de 730 ofertes que iberempleos.es té ara mateix a la província.

OFERTES DE FEINA A GIRONA

ATENCIÓ AL CLIENT RENFE

Vols treballar a Renfe?. Renfe Logirail necessita incorporar personal en modalitat temporal i amb disponibilitat d´incorporació immediata.

Si vols formar part de la companyia capdavantera del sector ferroviari a Espanya, aquests són els requisits:

– Estudis mínims: ESO o Estudis Primaris finalitzats.

– Disponibilitat horària per a jornada completa o parcial de dilluns a diumenge per a torns rotatius de matí i/o tarda (amb els corresponents descansos).

– Disponibilitat per desplaçar-se al centre de treball, ja que el servei podrà començar a les 05.30 hores.

– Coneixement i maneig d'aplicacions mòbils.

T'encarregaràs d'orientar els clients sobre els serveis de l'estació i els trens: enllaços, mitjans alternatius, transports complementaris, condicions d'utilització, tarifes, suport a persones de mobilitat reduïda, etc.

S'ofereix:

– Contractació directa amb Logirail.

– Contracte temporal de 2 mesos de durada.

– Plus festius i caps de setmana, així com plus de nocturnitat.

En funció de les necessitats possibilitat de pròrroga i entrada a borsa de treballadors Renfe.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Atenció al client Renfe – Estació de FIGUERES.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Atenció al client Renfe – Estació de GIRONA.

CAMIONER

Important empresa ubicada a Vilamalla, especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge, amb una gran presència nacional i internacional, està buscant un/a camioner/a amb carnet C o E+CAP. La persona seleccionada realitzarà la conducció de camions de residus i transports a França.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Camioner a Vilamalla.

MECÀNIC DE VEHICLES INDUSTRIALS

Empresa ubicada a Hostalric, especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge, amb una gran presència nacional i internacional, està buscant un/a mecànic/a de vehicles industrials per a manteniment i reparació de vehicles, diagnòstic de fallade i revisió i comprovació del funcionament.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic de vehicles industrials a Hostalric.

MAQUINISTA INDUSTRIAL

Empresa especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge amb una gran presència nacional i internacional, ubicada a Hostalric, està buscant un/a maquinista amb experiència en l'ús de grua i que tingui carnet de carretó .

Inscripcions i més informació a l'oferta de Maquinista industrial a Hostalric.

AGENT DE PERMISOS

Tens experiència com a agent de permisos de FTTH o comercial de telecomunicacions a porta freda i busques una oportunitat laboral amb estabilitat i possibilitats de creixement? Si és així, des de Crit Consultoria t'estem buscant per formar part d'una important multinacional de telecomunicacions.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Agent de Permisos a Girona.

AUX. ADMINISTRATIU/VA

IMAN Temporing busca un/a auxiliar Administratiu/va per a una reconeguda empresa del sector.

La persona seleccionada s'encarregarà de dur a terme les funcions següents: recepció, atenció telefònica, facturació, atenció personalitzada al client i seguiment i donar suport al departament.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AUX. ADMINISTRATIU/A -RIUDELLOTS DE LA SELVA- TEMPORAL.

PERSONAL PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA (DIES PUNTUALS)

Selecció de personal per a dies puntuals per a càrrega i descàrrega de camions.

Inscripcions i més informació a l'oferta de PERSONAL PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA (DIES PUNTUALS) – RIUDELLOTS DE LA SELVA .

OFICIALS DE LAMPISTERIA

Empresa del sector de construcció es troba a la recerca d'oficials de 1a, 2a i 3a lampistes per realitzar tasques de manteniment preventiu i correctiu en habitatges particulars, xalets i cases d'alt standing a la zona.

S'ofereix incorporació immediata, contractació directa amb l'empresa, horari de 8 a 17 hores i contracte indefinit amb el període de prova.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'oficials de lampisteria a Lloret de Mar.

RESPONSABLE QUALITAT ALIMENTÀRIA

Per important empresa de la Garrotxa, dedicada a la producció alimentària, cerquem un/a responsable de qualitat.

Reportant a Direcció, i amb ajuda d’una consultoria de qualitat externa, les seves principals tasques i funcions seran les següents:

– Homologació de clients i proveïdors de diferents àmbits del sector Alimentació, segons la normativa internacional corresponent.

– Gestionar i assegurar el màxim compliment possible i consecució de les diferents certificacions externes referents a Qualitat / Seguretat Alimentària.

– Obtenir i mantenir certificacions o certificats de seguretat alimentària (BRC, IFS, APPCC).

– Supervisió d’etiquetatges d’acord amb la legislació vigent.

– Planificar i realitzar auditories internes i externes.

– Control i resolució d’incidències, queixes i reclamacions.(no conformitats)

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Qualitat Alimentària en Olot.

PERSONAL DE NETEJA

Tens experiència en el sector de la neteja i estàs buscant feina? Es necessita personal de neteja tant domèstica com neteja industrial per a la temporada d'estiu i amb possibilitat de continuar.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal de neteja a Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal de neteja a Vall-Llobrega.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal de neteja a Bisbal d’Emporda en Bisbal d’Empordà (La).

RESPONSABLE COMERCIAL

Com a Consultor/a de Vendes a l'oficina d'Adecco Girona, per gestionar la zona nord, ajudaràs amb la teva feina que les empreses comptin amb els millors professionals i ajudaràs les persones a trobar la seva feina ideal.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Comercial Girona.

ANALISTA-PROGRAMADOR/A

Des d’Adecco estem cercant a un/a analista-programador/a per una empresa del sector de les arts gràfiques de la Garrotxa. S’ofereix un lloc estable amb formació continuada i específica a SAP R3 per poder dur a terme les següents funcions:

– Query’s i llistats a mida.

– Programació en ABAP.

– Smartforms, smartscripts i Adobe Forms.

– User-exits, customizing, transaccions i programes.

– Programació en .NET

– Documentació tècnica de los projectes.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Analista-Programador/a Garrotxa a Olot.

DEPENDENT/A (TEMPORAL)

Selecció de dependents/es per a una botiga del sector tèxtil situada a l'Espai Girones (Salt).

T'ocuparàs de donar suport a l'organització i ordre de l'espai comercial, des de la recepció dels productes, col·locació d'aquests i atenció al client.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dependent/a (temporal) a Girona.

TÈCNIC/A SUPORT HELPDESK ESTABLE

Des d'Adecco estem buscant incorporar a una persona en el departament de suport d’una empresa del sector de les arts gràfiques de La Garrotxa.

Les funcions a realitzar són les següents:

– Gestió d’incidències i Suport Helpdesk L1.

– Formació interna a usuaris de l’organització.

– Anàlisi funcional bàsic de requeriments i configuracions.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Suport Helpdesk Estable en Olot.

SOLDADOR/A

Des d'Adecco busquen un/a Soldador/a per a una empresa de Cornellà de Terri, dedicada al servei integral de fabricació de peces metàl·liques .

Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a a Cornellà del Terri.

RESPONSABLE DE DEPARTAMENT TÈCNIC

Adecco selecciona un responsable de departament, per a una empresa situada a Cornellà de Terri, dedicada a la fabricació de peces metàl·liques.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de departament tècnic a Cornellà del Terri.

DISSENYADOR/A GRÀFIC/A

Empresa del sector de les arts gràfiques busca incorporar a un/a dissenyador/a gràfic/a a la seva plantilla.

La persona seleccionada s’haurà d’encarregar de la part de preimpressió. Concretament, les seves tasques consistiran en adaptar, a nivell digital, el disseny del client a les màquines de l’empresa: muntatge de la pàgina, correcció i adaptació dels colors, marges, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dissenyador/a Gràfic/a en Olot.

COORDINADOR/A D'EXPEDICIONS DE LOGÍSTICA

Des de l'Oficina d'Adecco Girona col·laboren amb empresa del sector de l'alimentació que cerca incorporar al seu departament de logística un/a coordinador/a d'expedicions que estarà a càrrec d'un equip de 2-3 persones .

Inscripcions i més informació a l'oferta de Coordinador/a d'expedicions de logística a Girona.

TÈCNIC/A ELECTRICISTA

Seleccionem, un/a tècnic/a electricista per ocupar-se de proves de funcionament, resolució d'incidències i manteniment d'elements com aire condicionat, màquines frigorífiques, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnic/a electricista a Banyoles.

ENGINYER DE QUALITAT CLIENTS-SECTOR AUTOMOCIÓ

Empresa multinacional, proveïdora al sector de l'automoció, dedicada a la fabricació de teixits, busca un/a Enginyer/a per a l'àrea de qualitat, especialitzat en Qualitat-Clients.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer de qualitat clients-Sector Automoció a Girona.

ENGINYER DE QUALITAT PROVEÏDORS

Empresa fabricant de dispositius de regulació per a sectors: químic, petroquímic, del gas i plantes de procés amb planta productiva a Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyer de qualitat proveïdors GIRONA.