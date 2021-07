Espanya arribarà a l’última jornada de la fase prèvia com a líder del grup. La victòria in extremis contra Austràlia ben plantada enrere (0-1) permet als de Luis de la Fuente dependre de si mateixos per acabar primers (i evitar un probable encreuament amb l’Argentina). Un empat contra l’Argentina dimecres també garanteix passar com a primera o segona.

‘La Rojita’ veu ara el cel obert després que durant molts minuts hi hagués nuvolades fosques a l’horitzó. Espanya ha necessitat més de 80 minuts per marcar el primer gol al torneig (el primer des de Gabri a la final de Sydney 2000). Fins que Oyarzabal ha rematat a la xarxa la centrada de Marco Asensio, l’equip espanyol estava al caire de l’abisme: obligat a guanyar l’Argentina en l’última jornada.

Espanya lidera el grup C amb 4 punts, per 3 d’Austràlia i l’Argentina i 1 d’Egipte. Dimecres vinent (13.00 hores) es disputarà l’última jornada: Espanya-Argentina a Saitama i Austràlia-Egipte a Rifu.