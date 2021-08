La selecció espanyola de waterpolo, amb l'olotí Blai Mallarach a l'equip, ha perdut aquest matí per 5-9 contra Hongria en el partit per tercer i quart lloc i s'ha quedat definitivament sense medalla als Jocs de Tòquio. Després d'una primera part equilibrada (5-5), el combinat espanyol no ha estat capaç de marcar cap gol als dos darrers quarts i s'ha vist clarament superada per Hongria.