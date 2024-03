Que els bombin a la guia Michelin, a Lonely Planet i a Tripadvisor. Ara, la millor guia de Barcelona és Rosalía. És el Mides de l’èxit digital: si la Motomami passa pel teu negoci, té garantit que hi haurà més flaixos apuntant-te que a Ábalos entrant al Grup Mixt. Des de xurreries fins a joieries, aquests són els amagatalls que ha tocat la seva mà d’or.

1. Menjar mediterrani i espanyol

Les tapes PREFERIDES de Rosalía

Qualsevol fan sap que Rosalía, quan és a l’estranger, troba moltíssim a faltar la cuina mediterrània. Pels seus fogons a Miami han passat truites de patates i paelles, un repertori de menjar espanyol en què somiarà cada nit Carmen Borrego durant les seves aventures a Hondures amb Supervivientes. No és estrany que, quan li pregunten pels seus bars i restaurants favorits, faci recomanacions on triomfen les tapes i el menjar de sucar-hi pa.

Segur que et sona El Pollo (Tigre, 31). Sí, aquest bar del Raval consagrat a l’èxit amb un simple tuit de la cantant: "Millor truita de patates de Barcelona, El Bar del Pollo". Famós per les seves tapes, El Pollo ja era una de les tavernes favorites per als veïns del barri. Després de les paraules de Rosalía, també va passar a ser el punt de reunió de la tropa ‘centennial’ de la ciutat, que va convertir el petit local en una llauna de sardines, com les que serveixen enfilades en una banderilla.

Per no morir d’èxit, l’any passat van inaugurar, paret amb paret, el bar bessó: La Polla (Tigre, 33). Una de les inauguracions més sonades del 2023, i que aportava més espai, més barra, i més oportunitats per tastar les tapes, les truites, les cerveses i els còctels. Una inguración, per cert, que Rosalía va celebrar amb un "tomaaaaaaaa" a Instagram.

No és l’únic restaurant que la cantant ha recomanat. També a X (anteriorment, Twitter), va assenyalar com un dels seus preferits de Barcelona el Bar del Pla

(Montcada, 5). És un altre local consagrat a les tapes, amb una carta amb patates braves (que la cantant va pujar als ‘stories’), croquetes, musclos, tripes, mandonguilles, canelons, fricandó i un llarg etcètera.

Apunta’t La Panxa del Bisbe (Torrent de les Flors, 158), un altre restaurant que ha rebut amor i elogis per part de la cantant. Aquesta institució de Gràcia, amb gairebé dues dècades en actiu, s’ha consagrat com un temple del bon menjar. Aquí hi ha tapes i mitges racions, totes amb productes de quilòmetre zero. És clar que el seu paladar no renega dels seus orígens.

2. Menjar internacional

Des d’italià fins a sushi

Més recomanacions gastronòmiques de Rosalía. Aquesta vegada, de menjar internacional. Primer, el Shunka (Sagristans, 5), de Hideki Matsuhisa, restaurant japonès, dels millors a Barcelona. També a la seva llista hi ha el Xemei (passeig de l’Exposició, 85), el premiat restaurant venecià dels bessons Stefano i Max Colombo. Aquí són famoses les pastes i els mariscos. Cuina del mar, tan cuidada com exquisida, que no ha passat desapercebuda als ulls de falcó de la de Sant Esteve de Sesrovires.

3. Els pastissos del seu Instagram

El plaer —gens culpable—de Rosalía

A Rosalía li encanten els dolços. I no, no només pel seu mític Bizcochito. Els pastissos es passegen amb més facilitat pels seus ‘stories’ que la fruita per la boca d’Ayuso. En concret, ha fet virals dues pastisseres. La primera, la seva cosina María, que ha aconseguit més de 22.000 ‘likes’ i gairebé mig milió de visites amb els seus propis pastissets: els pastissos i galetes que ven a Let me bake it, botiga ‘online’ amb seu al poble natal de la cantant, Sant Esteve de Sesrovires. I sí, tot gràcies als comentaris de Rosalía. Un missatge seu salivant per unes postres, i li cau una allau de ‘likes’ que ni dirigida per Bayona.

La segona que s’ha beneficiat de l’amor de la cantant és la Gisela, propietària de Tartas Bastante Majas (Sant Pere, 19, Sant Adrià de Besòs), un èxit a Instagram (amb més de 40.000 seguidors) i a TikTok (amb gairebé 300.000 ‘m’agrada’ als seus vídeos). El seu ‘affair’ va ser breu però intens: va pujar-hi un pastís amb la frase "Jo me’n vaig amb tu a matar", de la cançó Beso, i es va fer tan viral que fins i tot la mateixa Rosalía la va compartir als seus ‘stories’.

4. En l’avantguarda de la joieria

Aconsegueix els seus anells

No només és famosa pel seu paladar: la cantant també s’ha establert com una icona de la moda. La llista de dissenyadors que l’han vestit és més llarga que la de ‘nyaques’ que deixa anar Óscar Puente a les xarxes. Des d’internacionals fins a locals, són molts els que han passat per l’armari de la Motomami. Una de les més sonades ha sigut la catalana Adriana Manso, dissenyadora de joies Plástico de Ley, que han cridat l’atenció fins i tot del mateix Gautier. La seva botiga insígnia, La Manso, és a Barcelona, al número 20 d’Enric Granados.

5. Els protagonistes de ‘Vampiros’

Del videoclip a la fama

Ara, sortint amb Jeremy Allen White, sembla que Rauw Alejandro està més oblidat que les ambicions polítiques de Toni Cantó. Tot i així, deixa a la posteritat Vampiros, tema que va arrasar a les llistes d’èxits i que van treure com a coautors en ple frenesí amorós. El vídeo els seguia per una ruta nocturna a través de locals mítics de Barcelona, com el Marsella (Sant Pau, 65), monument del Raval bohemi en els 200 anys d’història del qual han passat, a més de la Motomami, Hemingway i Picasso, entre molts d’altres.

Continuen la ruta en un ‘hot spot’ conegudíssim pels parroquians de Razzmatazz (Almogàvers, 122): la xurreria J. Argilés (Marina, 107), que fa dècades que ofereix menjar a borratxos famolencs (majoritàriament, universitaris drenats d’energia per la pista de ball), i que, després de Rosalía, ha viscut un ‘boom’ inaudit en tota la seva història.

La nit de la parella, al videoclip, acabava a l’Espai Corberó (Montserrat, s/n, Esplugues de Llobregat), el mític edifici de l’escultor Xavier Corberó, amb els seus centenars d’arcs de ciment i fusta que s’han convertit en una joia de l’arquitectura catalana. Tot i que l’ajuntament del municipi en va aconseguir la propietat i l’està aclimatant per donar-hi ús públic, encara continua tancat, amb algunes excepcions en què el consistori organitza portes obertes. Les últimes, aquest Nadal passat.

6. Els barris d’‘El mal querer’

Ruta per l’extraradi barceloní

Els mítics Malamente y Pienso en tu mirada es van gravar a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Concretament, al barri del Gorg de Badalona, es van filmar algunes de les escenes inicials de Malamente, les de la persecució d’un vehicle que acaba atropellant-la. Per als fans extrems que vulguin recrear el recorregut ‘frame’ a ‘frame’, passeu-vos per l’encreuament entre els carrers d’Indústria i Antoni Borí (hi ha la gasolinera on l’envesteixen), el pont d’Indústria sobre el canal, i la intersecció entre els carrers del Progrés i Tortosa.

Sant Adrià, Barberà i l’Hospitalet també acullen alguns plans als dos vídeos –per exemple, hi ha escenes de ball filmades en el macroaparcament davant del centre comercial Baricentro. Però si hi ha una escena que es va convertir en icònica quan va sortir l’àlbum (fa ja un lustre...) va ser la del natzarè en monopatí, gravada a Barcelona, entre la zona sud de la Meridiana, a l’altura de la parada del TNC del Tram, i l’‘skatepark’ de la Mar Bella (avinguda del Litoral, 106). Ja ho saps, equipa’t amb ‘cosplay’ de Setmana Santa i un monopatí i a recrear el tema que la va portar a la fama.