Amagats a la brossa

Girona ha decidit debatre sobre la política de recollida de residus. El debat se centra en si han de controlar o no els treballadors i els camions. Com si no tinguessin els polítics cap responsabilitat en la caiguda en la gestió. El tant per cent de la recollida selectiva l´any 2013 era del 37,11%. El 2014 era del 45,23%; el 2015 era del 46,97%; el 2016 era del 47,19%. El Govern manté que ha anat pujant progressivament cada any. La CUP ja ha denunciat que aquest any la caiguda serà del 12%. I això sense parar-se a mirar amb detall les dades. Perquè si el 2013 s´eliminava la recollida de voluminosos es quedava en un 29%. Curiosament, mentre el percentatge de recollida selectiva –així sumada tota junta i sense separar les fraccions–, va pujant, en realitat qui més ho fa és la recollida de voluminosos, que ha augmentat per quart any consecutiu, fins a situar-se el 2017 en un 2.698.670 quilògrams recollits. Per contra, el cartró va reduint-se, paradoxalment en una ciutat de comerços i en un moment on s´ha anat disparant el consum. Ja ho veuen. De política que no els afecta en parlaran molt a l´Ajuntament de Girona, des de llacets a GPS, però en relació amb els problemes de tots i que ells gestionen només es capfiquen per veure quin és el millor sistema d´amagar-nos la realitat. I quedar bé per a la foto.