Consum patriòtic

L'Assemblea Nacional Catalana, ANC, vol crear un registre o llistat d´empreses compromeses amb la causa republicana per tal d´afavorir-les, presentant-les com a opció de consum desitjable i per davant de les de l´Ibex-35 i de les que van traslladar la seu fora de Catalunya en els turbulents i compromesos dies d´octubre. Patriotisme integral: també a l´hora d´anar a comprar. Molts països fan campanyes per promoure els productes i les empreses nacionals, dins els estrets marges que deixa la Unió Europea (defensora del lliure mercat continental). En aquest cas l´ANC va un pas més enllà: ja no es tractaria de recomanar productes catalans, sinó específicament d´empreses afins a la causa. Segur que els acusen de dividir el país repartint etiquetes de bons i mals catalans.

En els dies turbulents i compromesos d´octubre es va llançar una iniciativa: anar a retirar diners dels bancs que havien decidit treure la seu de Catalunya. La iniciativa va tenir un seguiment molt escàs i a les entitats no els va fer ni pessigolles. La gent que va seguir-ho tenia un problema pràctic: on ingresso els diners que retiro? Al banc amb nom basc i seu a Madrid o al banc amb nom càntabre i seu a Madrid? Les caixes d´estalvis gremials que es presentaven com a alternativa tenen molt poques oficines. Això del patriotisme no és gens fàcil.

D´altra banda, qui em garanteix que les empreses de la llista compleixen, elles mateixes, la recomanació? Perquè per anar bé, haurien de presentar una auditoria exhaustiva dels seus proveïdors i una altra de la resta de les seves activitats. Sense complir aquests requisits no se les hauria d´admetre. Que una rajola de xocolata porti una estelada a l´embolcall i s´adorni amb un llaç groc enganxat pot ser una heroïcitat o una hipocresia. És una heroïcitat si es presenta així als supermercats de Màlaga. És una hipocresia si la mateixa empresa té una altra marca, neta de cap compromís, per vendre a Màlaga i a Cornellà, i si a més a més compra el cacau a una multinacional esclavista i el sucre a una empresa intensament espanyolista.

De totes maneres, segur que es pot arribar a un compromís. Compra patriòtica a les fires tradicionals i a les jornades de consum republicà, i criteris tradicionals de qualitat, preu i seducció publicitària en la visita setmanal a l´hipermercat. Per als defensors de qualsevol causa, és important no abandonar ni l´esperança ni l´activitat.