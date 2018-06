Inversions ineficients

Resulta que un informe del ministeri de Foment constata ara que la línia d'alta velocitat ferroviària Figueres-Barcelona és l'única que és rendible a tot l'Estat. Fa 26 anys que l'Estat va inaugurar la primera línia d'AVE, la que unia Madrid i Sevilla. Des d'aleshores, s'han construït més de 3.000 quilòmetres de línia d'alta velocitat a Espanya amb un cost proper als 60.000 milions d'euros. Una despesa sumptuària per a una demanda inexistent que troba justificació política en una idea mal entesa d'equilibri territorial. Ens hem convertit en campions mundials d'unes infraestructures deficitàries mentre seguim molt lluny del podi en rànquings internacionals educatius, d'innovació o transparència. Les polítiques d'infraestructures tenen un elevat cost: generen enormes deutes i hipotequen el pressupost per a altres inversions. El problema ve de lluny i té el seu origen en un disseny institucional que afavoreix la gran obra pública sense tenir en compte la seva rendibilitat social i econòmica. L'estudi sobre l'alta velocitat és una evidència més de les serioses ineficiències en infraestructures, que també té el seu reflex en la sobrecapacitat aeroportuària o l'impuls d'autopistes que han hagut de ser rescatades pels contribuents. I les coses no canviaran mentre els nostres polítics pensin més en les pròximes eleccions que en les futures generacions.