Immigrants i vaques

La Penka és una vaca que va estar a punt de ser sacrificada per una normativa de la Unió Europea. L'animal procedia de Bulgària, es va escapar i va anar a parar a Sèrbia. Quan el seu propietari la va voler recuperar resulta que la UE la volia matar perquè segons les directrius europees els animals que passen d'un país a l'altre han de tenir papers que confirmin el seu bon estat de salut. Si no, seran sacrificats. La UE es va mobilitzar per salvar l'animal. Lògic, fins a cert punt. Després d'una intensa campanya la vaca Penka es va salvar. Això va aixecar les rialles dels dirigents europeus i el seu portaveu. Mentrestant, al Mediterrani hi havia 600 immigrants que anaven a la deriva en un vaixell i cap país volia. Itàlia els rebutjava. Espanya va sortir al seu rescat. En aquest cas, la UE girava una vegada més l'esquena als immigrants i refugiats. Vergonyós i indignant. Això sí. Rialles i bon humor amb la vaca Penka. La falsa hipocresia dels governants que no fa res més que incrementar el drama de la immigració. Els 600 immigrants que han arribat finalment a Espanya en el vaixell Aquarius podrien haver mort perfectament al mig del mar sense que ningú se n'adonés. Al final, si hem de fer servir també la hipocresia, doncs tots contents. La vaca salvada i els immigrants també.