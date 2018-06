Carta a Josep Rull

Marina Ramió Siñer

Avui sí, Josep, avui a la fi estic contenta, avui sé que dins del nostre partit s´ha fet un pas endavant, avui abans de la celebració al mes de juliol de la nostra assemblea hem fet un pas endavant, avui Santi Vila abandona el partit, i trobo que tenim un partit molt més digne sobretot per tu pel Jordi Turull i pel Joaquim Forn, Josep avui ja no em fa vergonya dir que soc associada del partit demòcrata perquè la persona que tant mal ens va fer a tots ja és fora, aquella persona que a les últimes hores abans d´aquell 27 d´octubre va trair-vos a tots per salvar-se només ell de la presó, ja no forma part del nostre projecte i avui 20 de Juny de 2018 som més dignes del projecte que representem, avui si estic contenta perquè sense en Santi Vila dins del partit, jo sí torno a creure en aquest projecte cent per cent i em veig amb forçes per sortir al carrer i defensar-lo, avui som un partit que amb aquesta baixa per fi podrem ser transparents amb la ciutadania i defensar el que creiem que és que l´únic projecte possible per Catalunya és la república i l´alliberament nacional, avui la teva amiga Marina et pot mirar els ulls dignament, avui tots els republicans caben al projecte del PDeCAT.



L´estiu a Girona

Paquita Xarles Arnau Girona

Per fi sembla que l´estiu s´apropa, els que som fredelucs l´esperem amb candeletes, a l´estiu tota cuca viu diu la dita, els dies són llargs i càlids i gairabé tothom fa uns dies de vacances, podem gaudir de la platja. El paisatge és bellíssim amb els seus prats verds coberts amb flors boscanes, molts arbres acaben de mudar la fulla, tenen la verdor de primavera i dóna bo passejar-se vora el riu. Aquesta ciutat convida a contemplar tanta bellesa. Els que poden pensen en sortir de viatge, tots fem els nostres plans, els que no tenim diner ni salut també tenim els nostres motius per disfrutar dels dies llargs, disfrutar de la familia, dels amics, compartir opinions, a vegades un mateix fet no el veiem de la mateixa manera i es bo comentar-lo, explicar el nostre parer, que no es el mateix que criticar i culpar els altres del que no agrada. Tenim com humans coses bones i no tan bones, és bo comentar i contrastar punts de vista. Recordem aquella dita que diu dos ulls hi veuen més que un.



A Catalunya hi corre la sang

Jaume Paradeda Pla riudarenes

Que ningú s´alarmi, us ho explicaré:

El proppassat dia catorze, Dia Mundial del Donant de Sang, la meva dona i jo vam ser convidats per uns veïns, a Reus, per participar a una trobada de delegats de la Federació Catalana de Donants de Sang. Tot i que vaig ser donant durant molts anys, allà vaig prendre consciència de la importància, que té el fet de donar sang. Allà es reuniren unes cinc-centes persones, que mouen la logística per facilitar que els i les donants, puguin ser atesos i ateses, com es mereixen per l´exercici de tan noble acte, donar sang. Allà es va constatar la generositat del poble, catalans que viuen a Catalunya, de diferents procedències i amb un objectiu comú, que mai falti sang per qui la necessiti. També es va destacar la important aportació que fa Catalunya amb la donació d´organs i amb la investigació que es promou amb fons de la Marató de TV3. Tot això reverteix en benefici de tothom sigui català o forester.

Un motiu més perquè el govern espanyol i d´altres que s´hi afegeixen, deixin de maltractar-nos.

Que no deixi de fluir la sang perquè tothom pugui ser ben atès.