El Celler de Can Roca, al cim mundial

Es va celebrar a Bilbao la brillant cerimònia que va fer pública la llista de The World's 50 Best Restaurants 2018 al Palau Euskalduna. S. Pellegrino, l'espònsor de l'esdeveniment, amb la revista anglesa Resturant, ha aconseguit reunir 23 països dels sis continents, tot presentant 9 entrades noves aquest any.

Hi ha xefs que prefereixen aquesta llista que les estrelles de la Michelin, tot i que l'una i l'altra no són incompatibles. Per a alguns, la guia Michelin els crea un estrés que a vegades se'ls fa insuportable, fins al punt que hi ha hagut suïcidis i cuiners que han renunciat a ser-hi. Cal dir que la selecció de la revista Restaurant també té els seus detractors, que n'han denunciat el masclisme, l'arbitrarietat, l'amiguisme i fins i tot el poc rigor dels seus criteris.

No obstant això, aquesta selecció té un gran impacte mediàtic. La gran cerimònia va reunir els millors xefs de món. Arribat el moment es van anunciar els primers llocs, essent el moment culminant l'anunci del primer concedit a Massimo Bottura que recupera el número 1 de la llista amb l'Osteria Francescana de Mòdena (Itàlia). Un restaurant certament admirable, que també venera la tradició i el producte i els plats tradicionals de l'Emília, reinterpretats: el meravellós «Bollito non bollito», els reconfortants «Tortellini che caminano sul brodo», o la sorprenent «Patata che spera diventari tartufo», noms divertits i sovint artístics, també per l'associació amb artistes de la música o de la pàstica.

També es va anunciar el segon lloc per als tres germans dedicats a la gastronomia: El Celler de Can Roca de Girona, que torna a ascendir. Una notícia molt esperada, i que ens omple de satisfacció. En 3a posició es va situar Mirazur de Menton, França, al país occità. A la llista de The World's 50 Best Restaurants 2018 hi trobem set restaurants espanyols amb un nombre molt significatiu: El Celler de Can Roca; Mugaritz, de Sant Sebastià en el numero 9; Asador Etxebarri, d'Axpe en 10a posició; Disfrutar a Barcelona, número 18; Arzak, a Sant Sebastià, el nombre 31; Tickets, a Barcelona el 32, i Azurmendi, a Larrabetzu, ocupant la 43a posició. Com veiem, tots restaurants bascos o catalans, cap d'espanyol. Tot i que Espanya no permet projectar-nos com a cuina catalana –una mostra de totalitarisme i supremacisme castellà–, com es permet als escocesos, els flamencs, als quebequesos, als suïssos, amb la seva pròpia nacionalitat.

Respecte a alguns dels premis addicionals que es lliuren, cal destacar que Azurmendi ha aconseguit el premi Sustainable Restaurant Award, un reconeixement a les contínues millores del restaurant en les seves pràctiques sostenibles. Disfrutar Barcelona va entrar amb una força aclaparadora col·locant-se directament en el lloc número 18 de la llista. Moltes felicitacions a tots. Ara només em queda tornar Mòdena a degustar l'astorador Capuccino de patata!