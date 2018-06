Dia de l'administració pública

Des del 2004, les Nacions Unides celebren el dia 23 de juny com el dia internacional de l'Administració Pública. I és necessari recordar que la ciutadania és la que amb els seus impostos i el seu treball manté i sosté l'entramat complex que anomenem administració pública, la finalitat de la qual és servir i facilitar la vida i les relacions de les persones que conformem una societat determinada. Però reiteradament tenim la sensació que l'administració pública, de totes les entitats i organismes estatals, autonòmics o locals, sembla més la propietat privada dels partits polítics i dels dirigents de torn que no l'eina comuna de servei a la societat. Com alguna vegada hem dit, entre la ciutadania hi ha la sensació que l'Administració Pública, és més una eina en mans del poder, que un instrument de servei i de facilitació de la vida de la ciutadania.

Per això és bo recordar, com ho fan les Nacions Unides, que tota Administració Pública ha d'estar al servei de les persones. I aquest servei s'ha de prestar millorant sistemàticament l'eficàcia i la transparència, propiciant la participació i donant resposta a les necessitats reals de les nostres societats.

Cal posar en relleu la imprescindible necessitat i obligació de les diferents administracions públiques per coordinar-se i col·laborar lleialment. Al mateix temps caldrà reiterar que els empleats, funcionaris i treballadors de les administracions públiques han de garantir, des del respecte a la legalitat, una gestió basada en el principis d'equitat, d'igualtat i responsabilitat davant la llei, des de la integritat, tot fomentant la cultura de la transparència, la bona governança, la rendició de comptes i la lluita aferrissada contra tota classe de corrupció.

Lamentablement, quan hi han estats i governs o entitats menors que utilitzen l'Administració Pública com a eina al servei d'interessos partidistes, siguin polítics, econòmics, socials o culturals (des d'Ajuntaments fins a Governs estatals o regionals), es desnaturalitza la important funció de l'Administració Pública, que té fonamentalment l'objectiu de vetllar per l'interès general i el bé comú. L'Administració Pública no és un fi en si mateixa i els ciutadans no estan al seu servei. Els ciutadans són els legítims propietaris de les Administracions Públiques.

Fan bé les Nacions Unides de recordar-nos la importància i la transcendència que l'Administració Pública actuï amb diligència, eficàcia i transparència, lluitant contra tota discriminació i corrupció, amb l'objectiu primordial de garantir una vida millor per a tothom, des del compromís amb un servei públic eficient. Des d'aquesta òptica, els síndics, síndiques, defensors i defensores locals treballem, tot posant el nostre granet de sorra, perquè les nostres administracions municipals prestin un servei eficient, no discriminatori i facilitador de la vida de la ciutadania, amb transparència, eficàcia i humanitat. L'esperit de servei i el tracte amable i respectuós amb les persones han de impregnar les funcions i actuacions de les nostres administracions. I lluny de la fredor administrativa i burocràtica, que habitualment ha caracteritzat l'administració pública, hem de contribuir a flexibilitzar i humanitzar el funcionament de totes les nostres administracions.