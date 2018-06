Volem una bastilla

Acostar els presos a Catalunya s´ha convertit ja en qüestió humanitària. No vull dir portar a Catalunya tots els presos del món, que no hi cabrien, ni tan sols tots els presos catalans tancats a presons espanyoles, que tampoc. Em refereixo només a aquells presos que considerin convenient els llacistes, que són els que manen en temes de règim penitenciari, o això sembla, no sé, ja ens diran quins, que ens passin un llistat. És una qüestió humanitària, sí, però de cara als pobres catalans que tenim altres preocupacions, a veure si així deixen de donar-nos la tabarra diària, i ja de passada a veure si podem anar a la platja a mirar mamelles sense que s´interposi una creueta groga entre la nostra vista i l´objectiu.

De tota manera, dubto que ni apropant els presos s´acabi la matraca, això es porta a la sang. En realitat, acostar-los servirà perquè hi hagi cada setmana concentracions a la presó catalana que toqui, tot de gent vestida de groc reunida a les portes del centre penitenciari al crit de «llibertat». Als catalans ens agrada això de fer com si anéssim a prendre la Bastilla i alliberar-ne els presos, però sense passar gana i en dia laborable per poder aprofitar el cap de setmana de platja. Anar a fer-ho a Estremera és una murga, en canvi a Can Brians pot ser fins una manera original de passar l´estona, no faltaran gralles i castellers, un campionat de botifarra i algun partit de futbol de solters contra casats, que els presos podran seguir des de la finestra de la cel·la.

En acabat l´esbarjo, es tractarà –ara sí– de fer veure que es pretén alliberar els presos, de manera que la policia ho hagi d´impedir per la força. Ja fa massa temps que els líders d´allò que un dia es va anomenar procés no tenen màrtirs per dur-se a la boca, i sense això no tenen res. Uns quants cops de porra per escampar assaltants donarien una mica més de vidilla a la gran enganyifa que van perpetrar.

Serviria també per posar nom a tantes places innominades de Catalunya o que duen noms que ens remeten al franquisme –a Catalunya, des dels Reis Catòlics, tot remet al franquisme–, que aquí ens encanta aprofitar el menor cop de porra per incloure´l al nomenclàtor ciutadà. Per què conformar-nos amb places de l´1 d´Octubre si podem rebre cada dia?