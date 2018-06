30 anys de lluita pels drets i les llibertats a girona

El febrer de 1988 se celebra a Girona una assemblea destinada al col·lectiu LGTB al centre cultural La Font d'Or, un lloc emblemàtic de la ciutat. El 28 de juny d'aquell any, només quatre mesos després, es van celebrar les primeres jornades de visibilitat gironines LGTB a Salt. Estaven fent història, es tractava del primer intent d'organitzar lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals a Girona.

El grup va nàixer mixt, de lesbianes i gais, i així ho va ser fins l'any 2000 quan les dones del FAGC van organitzar el Grup de Lesbianes de Girona (GLG), la primera entitat específicament de lesbianes d'aquell territori. Des de llavors el moviment LGTBI a Girona s'ha anant estenent i diversificant.

Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals hem fet servir al llarg de la història mil formes de resistència depenent del moment i la situació, la nostra història té noms propis com Angela Davis, o Harvey Bernard Milk, però també heroïnes anònimes com les transsexuals que van encendre la flama de la revolta d'Stonewall.

Ara fa dos anys, el 12 de juny de 2016, 49 persones van morir i 53 van quedar ferides en un tiroteig a Pulse, una discoteca LGTB a Orlando, Florida. Va ser un acte terrible d'LGTBI-fòbia per la seva crueltat i mostra d'odi. Per desgràcia cada dia lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals ens enfrontem a l'odi creat per una societat cis-heteropatriarcal que no admet la diversitat humana.

Moltes són les eines utilitzades pel sistema per mantenir la norma, des de l'assetjament a l'escola a la discriminació a la feina, des de l'insult diari a l'assassinat, són moltes les formes que l'odi té d'expressar-se, però si alguna cosa hem demostrat les comunitats LGTBI és que no ens poden doblegar ni domesticar.

Un element important en aquests moments és també la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta llei pot ser una potent eina per poder limitar l'odi contra les comunitats LGTBI, per això exigim que el govern de la Generalitat faci un canvi radical en la direcció de les polítiques LGTBI, i per fi es decideixi a implementar la llei en tots els àmbits que li són propis.

Tot i els avenços innegables no oblidem que el nostre objectiu és transformar la societat. Mai podrem extirpar totalment l'odi LGTBI-fòbic mentre es mantingui un sistema patriarcal i heterosexista. La llibertat mai pot ser parcial, la lluita per l'alliberament LGTBI és inseparable de la lluita per l'alliberament social. No volem oblidar-nos de la dramàtica situació de les persones LGTBI refugiades o treballadores del sexe, la seva discriminació també és la nostra.

Aquest any Girona ha estat la seu central de la campanya «Aturem l'odi i l'LGTBI-fòbia» i des de Girona el missatge que hem llançat és que continuarem lluitant pels drets i les llibertats alegres i combatives.