Arriben els nens

Si jo tingués carnet del PP, déu no ho permeti, votaria per Soraya Sáenz de Santamaría, que sembla tenir alguna cosa al cap. No obstant això, assisteixo amb curiositat al contingut èxit mediàtic de Pablo Casado a les primàries, on en el fons i forma veig un altre pesat avatar o cromo repetit d´Emmanuel Macron, creia que amb Albert Rivera ja anàvem servits. Macron és tot el que se´ns ha ocorregut per fer front a la tempesta parda que, amb els refugiats com a excusa, uneix als lliguistes italians amb la xocolata vienesa de la supremacia racial i les infectes fletxes negres d´Hongria. Mig Europa dubta de la llibertat i en el dubte, que és molt desassossegant, crema campaments gitanos.

Surt Pablo Casado a la Sexta i aconsella i consola a Irene Montero i Pablo Iglesias a peu d´incubadora, presumeix de ser l´únic comunicant fluid amb l´ectoplasma de les Açores o Cebolleta de Quintanilla que ve callant, sense parar de parlar, el que portem de segle i els últims anys de l´anterior. Casado encara parla més, parla d´això i allò amb tal desimboltura que sorprenc la meva pròpia cara en un somriure de complaença i sé que el que em passa a mi, els ha passat mitja hora abans a les senyores de la perruqueria: el gendre perfecte.

Encara sort que l´esquerra possible s´ha alçat amb la victòria en les eleccions generals i presidencials de Mèxic on López Obrador ha pogut rescabalar-se del robatori electoral sofert el 1988 quan guanyava, se´n va anar la llum del centre d´escrutini i quan va tornar, guanyaven uns altres. Tenim el dret de recordar-nos del tamayazo, curiosa victòria electoral en dues fases d´Esperanza Aguirre per al govern de Madrid, mitjançant una derrota prèvia i un arranjament posterior amb dos trànsfugues molt necessitats d´afecte (i efectiu). Llavors el Constitucional no va sortir en defensa de la legalitat, no eren catalans. Diu Casado que cal mirar endavant i no posar-se a exhumar a Franco i altres il·lustres cadàvers. Jo crec que cal aixecar la llosa i comprovar que a l´enterrar el iaio no vam enterrar també al nen.