Mitges veritats i victòries

La reunió de Pedro Sánchez i Quim Torra i la decisió del tribunal alemany d'extradir Carles Puigdemont tenen un element en comú. Cap dels tres protagonistes acaba de revelar tot el que sap i pensa d'una notícia i l'altra. Sigui per prudència els dos primers i per dret de defensa el tercer, el resultat són mitges veritats. Els governs espanyol i català saben perfectament que en la llarga trobada a Moncloa es va arribar més enllà del que s'ha dit públicament. Ens hem de quedar en les interpretacions i penso que qui ha filat més prim –una vegada més– és la CUP. La reunió fa olor de retorn a l'autonomisme per part de l'independentisme. Afegiré que també s'ensumen concessions per part de l'executiu de Pedro Sánchez i que molt probablement arribaran després de llargues i pesades negociacions de les quals n sabrem només una part. I Puigdemont? Va celebrar com una victòria la decisió del tribunal alemany de retornar-lo només pel delicte de malversació. També és una veritat i una victòria a mitges. Un judici per aquest delicte pot acabar amb una pena de força anys de presó i els jutges diuen clarament que l'expresident no és un perseguit polític. No sé si les dues dades són per estar gaire content. El que sé és que a cap dels tres els convé explicar totes les veritats.