Postal des de la platja (II)

Estimat lector, espero que en rebre aquesta es trobi vostè bé. Jo bé, gràcies a Déu. Per a qui no van bé les coses a l'exili de cala Montgó és per a la República. Ara mateix, al meu costat, una parella d'estrangers acaba de demanar dos cafeolé –així s'han dirigit al cambrer–, i segons he pogut observar, se'ls ha posat llet pasteuritzada. Malament van les coses a Catalunya si permetem que els nostres visitants desobeeixin el mandat republicà i no consumeixin llet crua, directament sortida de la mamella. Si no és que estigui afectada de cagaleres des que es va beure el famós got de llet no tractada per instar al seu consum, Teresa Jordà hauria de sortir a declarar que tot i ser consellera, ella no aconsella sinó que ordena, i que la Catalunya independent serà natural o no serà.

Té la seva lògica. Un país que rebutja el turisme –quins herois, els cadells d'Arran, atacant busos turístics–, que té com a objectiu crear noves fronteres, que vol recuperar les vegueries i que està disposat a sortir d'estructures com la UE, és un país que vol tornar als orígens. Literalment als orígens, és a dir, al passat. En aquest sentit, no queda sinó celebrar el nomenament d'una consellera que defensa el consum de llet crua, com temps enrere va defensar l'homeopatia. A més a més, és una encertada forma de mirar d'assolir que la mitjana d'edat a Catalunya sigui de 35 anys. Els estudis indiquen que els joves són més independentistas que els vells, per tant una immillorable estratègia és reduir unes quantes dècades l'esperança de vida dels catalans. Desapareguts els avis i la gent de mitjana edat, s'haurà aconseguit finalment allò que en diuen eixamplar la base del procés. D'una manera bèstia, si es vol, però sembla l'única que pot donar resultats.

No es descarta en les properes dates –s'està pendent de l'agenda, i recordin que els nostres polítics estan de vacances fins l'octubre, aprofitant que a Catalunya no hi ha problemes– una nova declaració de la consellera en contra de les vacunes, aquest invent de les farmacèutiques i del capitalisme per fer diners a costa dels incauts ciutadans. I contra la penicilina, maleït Fleming, que al cine he vist que una mica de whisky a la ferida ho cura tot, i de forma completament natural. I alegra la vida. I permet sortir a fer, ics, perdó, declaracions de tot tipus sense vergonya. A la Catalunya natural, es permetria substituir el whisky per ratafia, si bé advertint que el seu abús pot comportar efectes secundaris perillosos i estranys, com el de sortir al carrer amb una foto de Churchill enganxada a la solapa.

Mentrestant, pensant amb bon criteri que l'homeopatia i la llet crua poden no ser suficients per tornar Catalunya als origens i rejovenida, Teresa Jordà ha recordat que no passa res per consumir una cuixa de pollastre que fa quatre setmanes que és a la nevera. A la nevera! Ignoro per quin motiu cal guardar la carn a la nevera, quan la podem guardar en un calaix del rebedor i menjar-nos-la igual, al cap d'un mes. I millor si ens la mengem crua, com la llet. Les neveres no són naturals, i Catalunya, em penso que ja ho he dit, tendeix al natural.

Als nostres fills, en definitiva, els hem d'alimentar a base de llet i crua i pollastre del mes passat, i si per casualitat –perquè serà casualitat– es posen malalts, els entaforem un grapat de pastilles homeopàtiques, i a córrer.

Un sospita que el famós reconeixement internacional que fa tant temps que ens anuncien no serà més que un exhaustiu reconeixement psiquiàtric als líders del procés. I amb els resultat que tots sospitem.

S'acomiada de vostè el seu naturista que ho és.