L'anècdota del màster

M'estranyaria que els jutges, tan gelosos del sistema de meritocràcia, es mostressin complaents amb el que qualsevol observador imparcial qualificaria com a casos de procediments acadèmics tèrbols en el cas del màster de Pablo Casado. Si mirem les coses des d'una perspectiva acadèmica, ens adonem que estem davant d'una trajectòria confusa. I crec que la judicialització de la vida política, i les seves línies vermelles, ens estan confonent en l'apreciació d'aquests casos. Primer, ens fa inquisidors de pacotilla, buscant indicis delictius, motius per a una causa judicial. Aquesta és la pitjor forma de jutjar un polític. Així ens perdem en els detalls i oblidem el rellevant. En efecte, la representació política es basa en alguna cosa més que en la inexistència de delictes. Els polítics han d'oferir-nos un plus de garanties perquè ens en refiem, alguna cosa que mereixi la nostra confiança i no el mer fet que no siguin delinqüents.

Des d'aquest punt de vista, la trajectòria de conjunt de Casado legitima la pregunta de si hem de confiar la magistratura directiva de la cosa pública a algú que ha manifestat tal capacitat de nyaps respecte del que és bàsic i transcendental per a qualsevol persona, la seva formació. Però encara més important és que Casado ha estat més barroer conforme més s'implicava en la vida política. Aquesta relació inversament proporcional entre progrés en la vida política i absència de mèrit en la seva confusa vida formativa, és el símptoma decisiu d'un sistema polític pervers. I això és el que crida més l'atenció del cas Casado, quan es mira amb una perspectiva adequada. Mediocre estudiant quan és un ciutadà normal, quan arriba a diputat regional de l'Assemblea de Madrid comença una escalada heroica en el seu currículum que llança sobre ell no una sospita forense, sinó senzillament una estranya sensació d'inversemblança. Per a un representant polític, aquesta inversemblança respecte del seu mèrit hauria de ser tan desqualificadora com un frau social.

En efecte, Casado va començar a estudiar a l'ICADE, l'Institut de la Universitat de Comillas que ofereix doble Grau de Dret i Administració d'empreses. És un centre de prestigi i algú que vol cursar aquest doble grau vol pertànyer a l'elit de l'administració. Aquest és el camí estret que emprèn l'estudiant Casado. En la plenitud de la joventut, enterament dedicat a estudiar, després de cinc anys, el nostre jove havia aprovat menys de la meitat del Grau de Dret, just el que se sol aprovar en dos anys i mig. Això vol dir que Casado no pot ser qualificat sinó com un estudiant més aviat mediocre.

És possible que descobrís llavors que el seu no era l'estudi. Per descomptat, això no l'invalidava per ser un polític. Lluny de mi pensar que per ser un bon polític es requereixi haver estat un excel·lent estudiant. El que crida l'atenció és una altra cosa. Fent un gir radical en la seva carrera, Casado va marxar al setembre de 2004 a un centre diferent de l'ICADE. Podem suposar que Casado va prendre aquesta decisió per realisme. No podia seguir a ICADE perquè havia esgotat les convocatòries i va decidir baixar el llistó. De pretendre ser un saltador d'elit es va passar a un centre confús, la raó de ser del qual em resulta enigmàtica. En efecte, el centre Cardenal Cisneros no hauria d'existir. Hi és perquè dona diners a la UCM. Però gairebé no té sentit que una Universitat oficial reconegui un centre que li fa la competència en algunes de les seves carreres, entre elles la de Dret. Quin mercat té un centre sense prestigi, reconegut per una Universitat pública prestigiosa? No hem de ser malpensats. Si el Centre Cisneros cobra gairebé el doble que la UCM per any de matrícula i el seu prestigi científic és ignot, el seu mercat se centra en atendre alumnes amb possibles. Però qui pagaria més per obtenir un títol sense prestigi? La resposta és senzilla: només qui així ho tingui més fàcil.

En efecte, l'única cosa que justifica aquest mercat és aconseguir amb facilitat el que resulta difícil aconseguir d'una altra manera. Per descomptat, a condició de pagar. I aquí tenim una cosa així. L'estudiant Casado se'n va des d'un Grau d'elit a una llicenciatura residual. Al principi, li van convalidar set matèries anuals, l'equivalent a catorze del Grau. Un tracte normal. Després, sent ja un polític de joves generacions del PP, va cursar un any, aprovant sis assignatures. Després, quan ja era Diputat de la Comunitat i amb moltes més obligacions de representació, va aprovar 14 assignatures entre juny i setembre. Un estudiant mediocre aconsegueix de sobte una heroïcitat. Ningú s'escandalitza que ho fes ja com a representant polític, cosa que viola d'origen la igualtat d'oportunitats.

El director del Centre Cisneros, també vinculat a la vida política, va ser capaç de dir que Casado va ser «aixoplugat o ajudat per les autoritats de la Comunitat de Madrid». I no obstant això va dir que no hi va haver tracte de favor. És compatible rebre ajuda i no rebre tracte de favor? Només se m'acut una resposta. El Cisneros és una institució que acull i ajuda tothom per igual, i per això no produeix tracte de favor. Només així s'explica que, com va dir Vargas, hi hagués facilitats per a Casado, però no irregularitats ni pressions. Això vol dir que donar facilitats era el regular i que ningú necessitava ser pressionat per donar-les? No ho sabem. Però tot i així, el problema no és aquí.

El fonamental és que, com si portar una carrera acadèmica activa fos una obligació de tot polític, Casado va voler fer la tesi. Llavors va connectar amb l'Institut de Dret Públic d' Álvarez Conde i altres amics de la URJC, amb experiència a fer doctors tan prominents com Camps. I la pregunta és: Per què sorgeix aquesta pulsió en tants polítics de portar una vida paral·lela de promoció acadèmica i de vida política, el que no és imprescindible per a un polític? No ho sé. El cas és que les assignatures de llicenciatura, aprovades d'aquella manera, ara també van ser convalidades per assignatures del màster. El dispositiu de convalidació, tan exigent, aquí es multiplica com els pans i els peixos. Per descomptat, cal preguntar quin sentit té un màster que es convalida amb assignatures de llicenciatura. Tot i que la resposta sigui cap, podem deixar-ho aquí.

El més preocupant és que aquesta voluntat de portar les dues vides alhora només s'explica perquè hi ha un món institucional educatiu en paral·lel que ho permet, que acull i que ajuda, sense arribar a ser irregular. I aquí hi ha la clau. Que els polítics disposin d'aquest món paral·lel en el qual poder ser ajudats, aixoplugats, sense pressions, sense tracte de favor, amb naturalitat, amb discreció, de tal manera que puguin conquerir, sent ja distingits representants, el que els altres ciutadans aconsegueixen dedicant-se en cos i ànima.

I això, que hi hagi aquest món educatiu paral·lel, amb actors facilitadors aliens als altres ciutadans, no pot ser valorat de «anècdota». Tenim raons per afirmar que ha estat una pràctica i un hàbit. És fàcil que no es demostrin usos delictius, però ens suggereix un camí exclusiu, d'avantatge, de promoció, de nyap, d'instrumentalització que beneficia els que ja havien d'haver conquerit totes aquestes coses abans de proposar-se com a representants davant l'opinió pública. Aquesta comprensió de la política com una prima per assolir amb facilitat altres beneficis, aquesta és la veritable corrupció. Com a ciutadans, no com a aprenents de jutges, és el que hauríem d'apreciar.