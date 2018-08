El verd és perniciós per a la salut

Hi ha molts catalans i moltes catalanes que quan s'apropen els dies de vacances es posen tristos i nerviosos. Creuen que estan obesos, que els sobren uns quants quilos. Soc dels que pensa que això són prejudicis. Qui estableix els quilos que hem de pesar? Abans els capellans eren els que ens deien el que havíem de fer i si no els feies cas t'amenaçaven amb els focs de l'infern. Ara és molt pitjor, hi ha una altra mena de capellans molts perjudicials. D'entrada perquè els nous capellans no són els representants de Déu a la terra. Aquest ja és un element important. Et diuen que un cop mort no aniràs al cel, a més t'amenacen també que t'ho faran passar molt malament aquí a la Terra. Almenys abans podies fer el que volguessis durant tota la teva vida, amb la penyora de confessar-te de tant en tant.

I per què una gent indocumentada ens diu que pesem més quilos dels deguts? D'entrada, com ja tothom es pot imaginar: per la pressió de les multinacionals farmacèutiques. Han convertit els mitxelins en una malaltia. Una cosa que és simpàtica, els mitxelins, i que tothom en té, ho han convertit en un problema. Jo als mitxelins els he agafat carinyo. Quan per raó de malaltia els he perdut, els he trobat a faltar. Uns altres que també són responsables de la nostra infundada preocupació amb el sobrepès, són els dietistes i metges en general. Son els nous bisbes d'avui. Tenen als seus ordinadors uns preceptes –una mena de nous dogmes– que els diuen el que hem de pesar. Quan ens visiten en realitat miren tota l'estona l'ordinador a veure què els manen. Normalment el gran germà els diu que ens receptin pastilles contra el colesterol i contra el sucre. Així fan contentes les farmacèutiques. I després un cop alcen la vista de l'ordinador i per uns segons ens miren a nosaltres, ens foten una esbroncada afirmant –contra tot criteri científic– que caldria canviar de dieta i menjar més fruita, verdura i moltes moltes amanides i molt molt enciam. Aquest fet provoca molt malestar i moltes depressions.

No sé si us hi heu fixat però als darrers anys, paral·lelament a la moda irracional de fer dieta per rebaixar el pes, s'ha incrementat molt, però molt, el preu de la fruita i la verdura. No diré ja si a més les compreu ecològiques.

No sabíeu què hi feia aquest opinador al Diari de Girona, però ara ho sabreu, tracto de treure-us del cap les ximpleries que us hi han ficat i salvar-vos la felicitat a les vacances.

Tots aquells que penseu que menjant enciam i amanides tindreu una millor figura us he de desil·lusionar, l'enciam, el verd i les herbes són per a les vaques. Per aquesta raó tenen set estómacs i nosaltres només un. Per estar millor el que va molt bé són gintònics amb molts glaçons, en altre temps anomenats cubitus.