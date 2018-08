FORASTERS DE «TOMA y DACA»

uè comparteixen Lloret de Mar, Salou, Arona (Playa de las Americas), Adeje, Benidorm, Calvià (Magaluf), San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) i Torremolinos? Doncs que són signataris, des del març del 2017, de la « Declaración para una Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa», que traduït al «clar i català» vol dir que representen més del 10% de les pernoctacions de tot Espanya a l'any i que comparteixen molts dels problemes que resulten de la massificació d'una de les indústries més importants del país i també de l'estat. Ells són conscients dels efectes nocius del turisme de «sol i platja» i junts volen trobar solucions a alguns dels excessos que cada any es produeixen, entre d'altres, als seus municipis. Borratxeres excessives, balconing, violacions –fins i tot en grup–, comiats desbordats de solters (i de solteres!), etc. Tot un llistat d'activitats que no només perjudiquen els seus practicants, sinó també –i sobretot– la imatge dels municipis que fins ara s'han vist impotents per frenar-les.

Un d'aquests excessos es va conèixer fa un parell de setmanes, quan la presidenta anglesa de la Benidorm British Business Association, Karen Cowles, publicava al seu Facebook la cara de sofriment d'un tal Tomek, un polonès sense sostre dels carrers de Benidorm, al qual, a canvi d'uns honoraris de 100 euros pagats per una colla de brètols –també anglesos–, havien tatuat el nom d'un «col·lega», Jamie Blake (i alguna lletra més), al front. Era l'«original» forma de celebrar el comiat de solter de l'homenatjat d'aquests «fills de la Gran... Bretanya», tot i sabent que feia dies que aquell havia abandonat la seva «promesa» i que només hi van anar per no perdre els bitllets d'avió i les reserves d'hotel.

Des de la seva publicació per part de la senyora Cowles, la història, que havia succeït a finals de maig, va aixecar polseguera arreu del món i semblava que «el dolent» havia d'ésser l' Stanislav Kraev, el tatuador búlgar de l'estudi Sorry Mom, que segons alguns podria haver posat fre a les pretensions dels inconscients. Un dels mitjans que s'hi van interessar fou RTL, una cadena alemanya privada amb una graella de programes molt semblant a la que a Espanya ofereix Tele5. Em van enviar a Benidorm a intentar esbrinar el que havia passat i val a dir que almenys per part de l'Ajuntament, representat pel regidor de Seguretat Ciutadana Lorenzo Martínez, vaig trobar una institució amb ganes de donar la cara i d'explicar el rebuig que sent el municipi davant d'aquests excessos. No com a Lloret de Mar, on fa uns anys un tal Jordi Orobitg se'm va girar «de culs» quan investigava un cas de balconing. Martínez em va ajudar a trobar el tatuador i aquest, en primícia mundial, em va explicar que no entenia tot l'enrenou, perquè el polonès, la suposada víctima, feia temps que oferia el seu front amb un altre tatuatge: « Your name here»!