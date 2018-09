Guerra de llaços grocs a la Bisbal

El poble de la Bisbal d'Empordà, a les contrades gironines, encapçala el rànquing català d'indrets amb més llaços grocs a les vies públiques per metre quadrat, per la qual cosa no m'estranya gens ni mica que els Segadors del Maresme l'hagin triat per tal d'escenificar la seva peculiar «performance» de retirada de llaços grocs. A hores d'ara gairebé tothom els ha vist per la tele abillats d'unes indumentàries de color blanc, mascarells, grans ulleres de protecció, escales i eines de tall, fent neteja de llaços grocs. «Venim a treure el xapapot groc», manifestà el cap de la quadrilla. Al matí l'avinguda les Voltes, el pont nou, el pont vell i el passeig Marimon Asprer, entre altres llocs concorreguts de la capital de la ceràmica, recuperaren el seu aspecte original, aquell que tant agradava de fotografiar als turistes, per cert. El mateix dia a les nou del vespre un grup de bisbalencs col·locaren altres llaços grocs als mateixos llocs. Em sap greu haver de dir-ho: les accions d'uns i dels altres em causen un sentiment d'angoixa i tristor alhora. És lamentable d'allò més com les persones acaben essent manipulades per uns polítics que, com deia en un article anterior, són polítics petits fent política petita, essent així que no pensen en les pròximes generacions sinó en les eleccions vinents. Són polítics petits perquè, entre altres coses, els fa por el debat parlamentari, per la qual cosa tant els fa mantenir el Parlament tancat fins al mes d'octubre; mentrestant els continuem pagant els sous sense exercir! Els polítics que a hores d'ara ens governen són polítics petits perquè en aplicar una política de confrontació amb l'Estat espanyol de manera intencionada provoquen una reacció d'algun altre partit polític, originant tots plegats un clima de crispació social que es tradueix en agressions verbals i, àdhuc, agressions físiques, la qual cosa comença a fer por, ai cabàs!

Aquest és el clima de tensió ideal que la presidència bicèfala Torra – Puigdemont anunciaren que volien per a aquesta tardor quan està previst que se celebrin els judicis. Soc del parer que els sacrificis que demanen a la ciutadania no valdran la pena per alguna cosa en benefici dels polítics que estan a la presó, més aviat aquest clima de crispació i guerra política i mediàtica contra l'Estat espanyol que estan desenvolupant els polítics independentistes originarà l'efecte contrari al desitjable; ara bé, assoliran el seu principal objectiu, que és assegurar-se la fidelitat de la seva cleda electoral.

El fet més greu i lamentable, a propòsit d'estar parlant de la Bisbal i que aviat s'acosta la tornada als col·legis dels infants, és que l'actual equip de govern independentista de l'Ajuntament no ha mogut ni un sol dit per tal de pressionar l'actual govern independentista de la Generalitat de Catalunya perquè acabi, d'una vegada per totes, amb els vergonyosos barracons escolars de la Bisbal, que, per cert, també encapçala el rànquing català de municipis amb més barracons escolars per habitant. Mentre la població està entretinguda d'allò més amb l'angoixant i trist espectacle dels llaços grocs de mai no acabar, a ningú se li ha d'acudir demanar comptes als polítics pels problemes reals de la ciutadania. Que bé!

Em voleteja pel meu cap calb que si a algú se li acudís posar llaços d'un color diferent per cada problema real de la ciutadania no resolt i abandonat pels polítics petits que a hores d'ara ens governen, amb tots els colors de l'arc de Sant Martí no en faria prou!