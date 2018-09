Vi blanc, riure fosc

Si tot va com està previst, cap representant del PP figuerenc assistirà avui al pregó de la Mostra del Vi, que farà Jair Domínguez. Cap problema: tenen tot el dret de no anar-hi. I d'arrufar el nas davant certes piulades o escrits seus, com aquell en què un personatge volia cruspir-se la papada de Zoido (No deia Dalí que el canibalisme era una de les manifestacions més evidents de la tendresa?).

L'antipatia dels regidors del PP local cap a l'escriptor ve de lluny. Ja se'n van queixar el 2013, quan li van encarregar que obrís les Fires. Aleshores, Domínguez era notícia pel gag dels trets a una figura del Rei Emèrit (com sabem ara, el Tribunal Europeu de Drets Humans hauria qualificat aquell esquetx d'exercici irrefutable de la llibertat d'expressió).

OK. Aquest tipus d'humor, sovint negre i provocatiu, no té per què agradar tothom. Per tant, trobo comprensible la postura de Maria Àngels Olmedo, i no cal que ens la justifiqui amb altres arguments. Com dir que l'amic Jair «no està vinculat al món de la restauració» (ho havia estat anys enrere, quan duia el local Kulturale). O que no està vinculat «a res que faci referència al vi»... Home, alguna copeta n'haurà begut. I per parlar de mam, la veritat, tampoc no cal ser enòleg, restaurador o propietari d'un celler, oi?

Aprofitant la tempesteta (en un got de garnatxa), us recomano que us llegiu Ets un merda i ho saps o Segui vora el foc. Us demostraran que, al marge d'enrenous mediàtics, el nostre home és un escriptor molt potent. Magnífic. I digne de pregonar el que calgui.