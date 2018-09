Nou curs escolar; problemes de sempre

El curs escolar 2010-11 va arrencar a Catalunya amb 1.241.958 alumnes. Ensenyament disposava aleshores d´un pressupost de 5.317 milions d´euros. Vuit anys després, el curs ha començat amb 1.567.316 euros i un pressupost, prorrogat de l´any anterior, de 4.821 milions d´euros: 325.358 alumnes més i 496 milions d´euros menys. El curs, en general, s´ha iniciat amb normalitat, però hi ha unes quantes excepcions cròniques. Les aules de l´escola pública Carme Guasch de Figueres estan en uns barracons (eufemísticament, aules prefabricades). No és cap novetat, perquè el col·legi funciona així des del curs 2006-07. De res li va servir a l´escola realitzar una intensa campanya a través de les xarxes socials fa un any i mig. L´institut de Vilafant funciona des de fa deu anys amb la provisionalitat dels barracons. A Verges s´han mobilitzat després de vuit anys en barracons. L´escola estava pensada inicialment per a una sola línia, però actualment ja en disposa de dues. Són tres exemples dels 305 barracons repartits en 102 centres educatius de les comarques gironines, la mateixa quantitat que el curs passat: se n´han suprimit sis, però se n´han creat uns altres sis. Malgrat que aquestes instal·lacions puguin estar en bones condicions, no són l´espai més adequat per treballar bé. A més, són un greuge comparatiu amb la resta de centres que disposen d´un edifici consolidat. Molt més quan, com en els casos citats, no són una instal·lació provisional, sinó que, pel temps que porten, es pot dir que és estructural.

Que aquest curs hagin entrat en funcionament dues noves construccions escolars (l´edifici de Secundària de l´institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses i l´escola Pirineu de Campdevànol) no disculpa que hi ha molta feina per fer des de fa anys. Culpar dels endarreriments en algunes obres l´aplicació de l´article 155 i les pluges, com ha fet el conseller Josep Bargalló, és tirar pilotes fora d´unes mancances que no són dels últims mesos, sinó que venen de lluny. No hauria estat sobrera una mica d´autocrítica. En aquest inici de curs també ha tingut protagonisme la progressiva supressió dels menjadors escolars tutelats per les associacions de pares i mares per passar-los a empreses privades. Al Pla de l´Estany s´ha resolt provisionalment el problema per al pròxim curs, però no al Baix Empordà. A l´escola Guillem de Montgrí, els pares han protestat amb una cassolada per la retirada de la gestió del servei. Queden moltes coses per aclarir sobre aquesta voluntat de cedir la gestió dels menjadors a empreses privades.