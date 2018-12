La llibertat d'expressió no està en qüestió

Jesús Domingo Martínez GIRONA

La llibertat d'expressió no està en qüestió i gaudeix d'una esmerada protecció en el nostre sistema jurídic.

Per contra, l'eliminació d'aquests tipus penals, en el context d'un ús irresponsable de les xarxes socials, pot contribuir a enrarir més el clima de convivència a la nostra societat. Deixar a les víctimes dels atemptats terroristes sense protecció o donar carta blanca als delictes d'odi contra les religions, posa la societat espanyola deficitària d'una adequada sensibilitat davant aquestes matèries, en la deriva del tot val.

Una deriva que portarà, sens dubte, conseqüències nefastes.



Tot just comencem!

Lola arpa vilallonga peratallada

Fa més de quinze anys, Al Gore, exvicepresident dels Estats Units va publicar un llibre i va gravar un documental sobre les conseqüències del canvi climàtic «Una Veritat Incòmoda».

Van ser molts els qui se'n van riure d'aquells mals presagis que advertien que en un futur proper les pluges ja no serien regulars ni estacionals, sinó puntuals i torrencials, advertien que per causa de l'augment de les temperatures les nostres glaceres ràpidament anirien minvant el seu gel, que els estius serien cada cop més llargs i calorosos, les sequeres més pronunciades... i que un dels punts de la terra més afectats per aquest fenomen serien els països que envolten el Mediterrani.

Si els desastres que estem patint actualment a casa nostra i a una bona part del món no són conseqüència del canvi climàtic, potser que ens ho fem mirar. I si pretenem, abans de prendre mesures dràstiques, deixar que passin 25 o 30 anys€ Seguim talant immenses superfícies de boscos (els pulmons de la Terra) sense replantar arbres, continuem saturant els oceans amb plàstics i productes tòxics, enviem diàriament tones de CO2 a l'atmosfera (aquest any s'han batut records!)€ El que ja ha començat a succeir i que els científics ja fa anys pronosticaven, no és més que el principi.

En un futur proper caldrà estar preparats per assolir grans desastres, perquè malgrat que encara hi ha escèptics, la força de la Natura no té límits.



Sí, ve Nadal però

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Sí, d'aquí pocs dies serà Nadal... La ciutat ja comença a bullir amb els preparatius per passar uns dies diferents. Qui més qui menys té les seves il·lusions... Però jo no em trec del cap els nostres presos polítics engarjolats, privats de les il·lusions d'aquests dies! No podran preparar el pessebre amb família, les compres per a la Nit de Nadal, el gran dinar de Nadal, la selecció de regalets, la il·lusió dels petits pel Tió, pels Reis... I sense haver fet res. Poden pair bé els torrons i cantar nadales tots aquests jutges inútils sabent que han privat d'aquests petits i/o grans plaers a persones que l'únic que feren fou estimar el seu poble i voler deslliurar-se d'un jonc que fa anys tenalla Catalunya? Dia re­re dia veiem la fòbia cada cop més gran dels irresponsables que encara apreten per donar-los penes, les pitjors possibles. Com pot Ciutadans passejar un autobús denigrant dels presos innocents? Com pot el Casado buscar la complicitat de jutges per denigrar innocents? I VOX, festejada pels altres dos impresentables, que vol suprimir autonomies, i entre altres barbaritats demanen setanta-cinc anys per als nostres presos? De veritat que és al·lucinant l'odi que transpuen mentre jo em segueixo preguntant? De veritat no tenen malsons ni recorden aquella dita que ens adverteix: «Tal faràs, tal trobaràs»? Doncs demanaré als Reis que es faci realitat per tots aquests mal nascuts.