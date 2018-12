Als cantaires i excantaires de Saba Nova

Roser Busquets i Verdaguer Girona

Com a directora de la Coral Saba Nova de Girona, vull adreçar-me a vosaltres per felicitar-vos pel bon concert, l'acolliment i per tot el temps que heu estat a la coral.

El concert del dia 25 de novembre, commemorant el nostre 50è aniversari, va ser un gran èxit, ben cantat (ja sabem que sempre s'escolta alguna nota desafinada, però aquest dia es disculpa tot).

Les vostres cares eren una barreja de tristor, alegria i emoció. Va ser un concert d'excel·lent. Vam viure tants records...!

També vull adreçar un agraïment molt especial al nombrós públic assistent, que amb el seu escalf i aplaudiments em va arribar al cor i em va fer saltar les llàgrimes.

Als cantaires només em resta dir-vos que desitjo no perdre el contacte amb vosaltres. Ja sabeu on em podeu trobar.



La fundació ASTRID 21

Narcís Cadena i Masó girona

El febrer de 2019 complirà 30 anys. Ja en fa 21 que realitzen un sopar solidari i en fa 10 que els nois/es d'aquesta entitat creen uns dibuixos molt bonics que romandran en el seu calendari. La fundació va néixer per tenir cura i donar servei a persones amb la síndrome de Down.

Activitats diverses i tallers estimulaven a­questes persones a aconseguir més seguretat i d'aquesta manera relacionar-se millor amb els altres. A mesura que es fan grans les necessitats varien i s'intenta crear altres programes d'ajut.

És una fundació oberta, que veié les necessitats d'altres col·lectius amb discapacitats intel·lectuals i els oferiren: les seves instal·lacions, serveis pedagògics, d'administració, d'assistència social, etc.

La presidenta de l'entitat, Sra. Pilar Albareda, ha agraït de manera explícita o implícita: a les autoritats el seu interès, als patrons de la fundació la seva intuïció, als empresaris l'oferta dels llocs de treball escaients per a aquestes persones, als comerços i resta de col·laboradors les seves donacions...

Els reiterats aplaudiments expressaven l'agraïment social vers una fundació transparent, perquè: les aportacions que reben repercuteixen de manera directa a les persones que atenen, mitjançant beques per a famílies necessitades; recolzen els programes previstos...

Per mitjà de l'acceptació, el respecte, l'estima i un treball constant, Astrid 21 ha aconseguit canviar el pronòstic que teníem d'aquestes persones de ritme més lent, però amb les seves opinions i habilitats per descobrir.

Cal escoltar-los amb empatia, de manera atenta i pacient. Gràcies a la fundació i a tothom que hi col·labora.



Mare

anna Cayuela Lopez Girona

Les tristes i desesperades hores sense tu. Sense el teu cabell, els teus braços, la teva aroma.

Les tristes i desesperades sense tu. Les tristes i desesperades hores tu. Les tristes i desesperades hores sense tu.

Sense el teu cabell despentinat, els teus braços, la teva aroma, el riure i el plor.

Mare, l'oblit mai existeix, i la teva cara, el teu alè que nuava el meu, encara el sento a prop, tan a prop...

Mare, no puc plorar més, un nus a la gola i palpitacions al cor...