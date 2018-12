Incompetents i provocadors

Molt trist, tot plegat. Incomprensibles les declaracions del president de la Generalitat d'aquests darrers dies, amanides amb un munt de manifestacions de personatges com Buch, Comín i Artadi que només busquen provocar per tal que al final hi hagi aldarulls als carrers i places de casa nostra.

A part de ser uns incompetents atès que encara no se sap què fan en el govern català que no sigui el procés independentista, intenten que el conflicte es generalitzi socialment, sense importar-los ni l'economia ni el benestar dels ciutadans.

Quim Torra és un activista que encara no té consciència de què suposa la institució que presideix. Fins i tot Artur Mas –un dels grans responsables de la crisi catalana– s'ha vist obligat a esmenar-lo públicament. Ha aprofitat un viatge a Eslovènia per defensar una via molt convulsa amb la finalitat que Catalunya assoleixi la independència. Vol que els catalans s'emmirallin en un conflicte que va comportar desenes de morts i centenars de ferits. Ara ja no és Kosovo l'exemple, sinó Eslovènia. I es queda tan fresc. Algú li hauria de demanar responsabilitats per fer proclames que només busquen la divisió al carrer.

I prova d'això és que a molts quilòmetres de distància s'ha atrevit a censurar l'actuació dels Mossos d'Esquadra. De moment, no ha cessat el conseller, sinó que demana fer una neteja de segons quins comandaments. Un president que és incapaç de defensar la seva policia no mereix cap mena de credibilitat.

Què havien de fer els Mossos? Deixar que els CDRs i els de Vox s'atonyinessin? Si va existir alguna negligència o algun error, la roba bruta es neteja a casa, però en cap cas es desautoritza la policia catalana en general. I així tenim com els Mossos a les autopistes del sud del país es neguessin a actuar, la qual cosa suposà un greu perjudici per al trànsit rodat.

Mentre arriba la tensió al carrer, els metges es queixen, els bombers reivindiquen la seva feina i els professors continuen sense cobrar les pagues dobles endarrerides, el president Torra està desaparegut. Ara diuen que fent un parell de dies de dejuni. Malauradament cap de les seves actuacions ajuden els presos ni al progrés del país.

Un altre incompetent com Toni Comín creu que el tram final cap a la independència serà dramàtic i que arriba el moment de pagar un preu alt. Paraules que només sembren por. I ho diu ell que no va voler fer front a les seves responsabilitats i que viu a cos de rei a Brussel·les, mentre els seus companys són a la presó i alguns d'ells han engegat una vaga de fam davant la injustícia que suposa la seva situació. A més d'incompetent, un provocador de vol gallinaci.

Si no n'hi hagués prou amb això, l'Elsa Artadi des de la Generalitat té la responsabilitat de carregar l'ambient davant el proper consell de ministres a Barcelona el proper dia 21. Parla que es tracta d'una provocació, per la qual cosa dona el màxim suport a les protestes al carrer i als possibles aldarulls dels CDRs. Aquesta noia diuen que és consellera per ser amiga de Puigdemont. Forma part de la majoria de llepacrestes de JxCat. Un càrrec de responsabilitat com el seu exigeix un mínim de seny que no sembla que sigui al seu abast.

Tot plegat caldria una profunda reflexió. És evident que Puigdemont ha de fer bullir l'olla per continuar surant i s'ha inventat el Consell per la República, típic d'una república bananera, però els catalans no poden perdre el seu futur en qüestions inútils que no porten enlloc. Un camí tan equivocat només pot portar a la frustració col·lectiva. O si no, al temps.