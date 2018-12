Cordeu-vos el cinturó

Es possible que tinguem una segona gran crisi dins la crisi ja implantada des del 2007? I que semblava que superàvem en algun aspecte, com el mercat de l'habitatge o el turisme, sempre en augment fins ara? Una crisi per motius propis, i en àmbit internacional? Tenim algunes dades: l'any passat Catalunya creixia al 4% anual, avui ho fem a la meitat d'aquesta xifra.

Les raons per a aquesta aturada econòmica es poden cercar en molts aspectes, com la política. En una situació difícil, no tenim un Govern prenent mesures per combatre la crisi. Cal una acció clara per frenar el deteriorament de l'economia. Cal cercar les millores necessàries per a la sanitat pública, o combatre la pèrdua de competitivitat de les empreses. Una dada per reflexionar: és casualitat que Osca sigui la província amb un atur més baix, o es correspon a la realitat d'una zona que rep una injecció de llocs de treball, projectes i negocis que ens deixen, i s'instal·len a l'Aragó?

No som Eslovènia. No formen part del Regne espanyol com un regne agregat, a la manera britànica. No som un país bàltic. Afortunadament, no som ni hauríem de voler assemblar-nos a Kosovo, un narcoestat. No som com el dèbil Montenegro. No som Txèquia, el soci potent de la desigual coalició amb Eslovàquia. Som el que som. Amb tantes coses positives. Amb llums i ombres. I postures enfrontades, i gent que percep una realitat d'un color concret, i pateix daltonisme per entendre la realitat del veí d'escala, de ciutat i de comarca. Som el que som. I allò que som és complicat per poder-ho solucionar copiant models d'un país qualsevol, que no té res a veure amb nosaltres. Allò que sí que podem fer és entendre que aquesta segona crisi pot tenir conseqüències molt dures per a nosaltres. Vegin França. I cal que els polítics es posin les piles per combatre la possible recaiguda econòmica. Que ens expliquin si la pèrdua d'empreses, significa una pèrdua de llocs de treball. Si el que està passant no és en realitat, l'inici del desplaçament de la nostra riquesa a la resta d'Espanya, a causa dels nostres errors, polítics i estratègics. Si podem assistir a una guerra comercial en àmbit mundial, un gran xoc entre els gegants xinès i el nord-americà. I nosaltres al mig.