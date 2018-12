La societat que comparteix

L'ONCE celebrava fa uns dies 80 anys. L'organització acull i dona feina a més 70.000 persones a tot Espanya. I realitza una tasca d'integració, formació i inserció laboral de primer nivell. A Girona, en la trobada solidària Posa't al meu lloc del 2 de desembre, vam disfrutar d'un exhibició de la Fundación Once Perro Guía, que, a banda de ser un espectacle molt interessant, poc mostrat a Catalunya, recull allò positiu que ens ofereixen els nostres amics de quatre potes, i ens fa reflexionar.

Un dels moments emocionants va ser quan Josep Roca d'El Celler de Can Roca, una personalitat solidària com n'hi ha poques, es va deixar guiar per un d'aquests cans ensinistrats. Prèviament, al famós restaurador se li havien tapat els ulls amb un antifaç negre. Josep Roca, amb molta sensibilitat, explicava la sensació tan forta que va sentir, en confiar els seus moviments a un animal que substitueix els teus ulls. Per a les persones amb discapacitat visual, el gos pigall vol dir desplaçar-se amb seguretat. En un món ple de perills, que t'obliga a estar a la defensiva, o en la seguretat de casa teva, és el suport que necessiten. L'ensinistrament d'aquests animals, molt complex, es perllonga durant dos anys.

El gos pigall és una millora de qualitat de vida per al seu amo. En una societat a on l'egoisme domina les nostres accions, estar davant d'aquests animals ens fa entendre com és de positiu facilitar les eines als altres, perquè la igualtat entre individus no sigui una declaració de bones paraules, sinó la realitat. Així com a l'Associació Multicapacitats hi conviuen persones que tenen una energia increïble per derrotar i enfrontar cada nou dia a l'esclerosi múltiple, la discapacitat visual, la mobilitat reduïda, l'ictus o l'Alzheimer, les accions en positiu envers altres persones, ens ajuden a tots. Perquè passem, com diu el filòsof Sartre, del jo, al nosaltres. Perquè posem el bé comú, davant l'interès particular. En ajudar algunes persones que els hi cal una mà oberta, un consol telefònic, o una gestió davant les nostres autoritats, ens ajudem nosaltres mateixos.

Vegin l'èxit, tan esperançador, de La Marató de TV3. I aconseguim així, des del coneixement, perquè massa vegades ens fa tanta por allò que no coneixem, i el respecte de la diversitat, una societat una mica més justa.