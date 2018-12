El demà pot ser fosc

Warren Ellis forma part de l'onada de guionistes anglesos que, als anys 90, van aterrar a DC Comics i van crear històries plenes de continguts irreverents, transgressors i ambiciosos. Acompanyat del dibuixant Darick Robertson, Ellis va crear Transmetropolitan, una sàtira sociopolítica ambientada en una Nova York ciberpunk, que seria un dels grans èxits de la línia Vertigo.

Un dels ganxos indubtables de l'invent era la personalitat del seu protagonista, Spider Jerusalem, un ciberperiodista drogat i psicòpata, inspirat en Hunter S. Thompson, que, armat amb un portàtil i mala llet, procurava despertar la consciència d'un públic anestesiat per les teles i les xarxes. La sèrie, com si hagués intuït que la democràcia podia acabar en mans d'elements com Trump, Putin o Pablo Casado, escarnia amb acidesa la construcció de la imatge mediàtica d'uns candidats a la presidència dels Estats Units autoritaris i deplorables.

Les noves tecnologies, la manera com ens conformen i com hi reaccionem, són un dels interessos habituals d'Ellis. Al mateix temps, acostuma a servir-se'n per divulgar el que escriu. La seva última novel·la, Normal, la va serialitzar en línia abans que sortís en paper.

Gràcies a Males Herbes, Normal es pot llegir en català. Els fans de l'especulació sociopolítica, les distopies i les trames conspiranoiques xalaran amb aquesta peça curta, de tons foscos i ballardians, que passa en un psiquiàtric ple d'addictes a la tecnologia i científics que treballen en projectes secrets. Si heu seguit altres sèries d'Ellis, com Trees o Global Frequency, aquí us sentireu com un peix a l'aigua (tèrbola).