L'alternativa a Sánchez

Només portem tres dies de 2019 i ja es vaticina més que mogut: el judici als líders independentistes, les eleccions municipals, europees i en alguns casos autonòmiques del 26 de maig i segurament més d'hora que tard arribaran eleccions al govern espanyol, i potser també a Catalunya. I aquest és un motiu seriós de preocupació, almenys per als que no pensem que «com pitjor, millor». Una enquesta publicada a El Mundo indicava ahir que Vox podria entrar al Congrés tot assolint entre 43 i 45 escons. Mentrestant, el PSOE ho tindria gairebé impossible per governar i tot apuntaria a un tripartit de Vox amb un Cs i un PP que ja s'ha vist que no li fan escarafalls. És cert que només és una enquesta i que encara poden passar moltes coses, però tenint en compte que al Parlament andalús les enquestes fins i tot es van quedar curtes amb Vox, n'hi ha per mirar-s'ho, com a mínim, amb preocupació. I és que si el procés ha anat com ha anat amb el PP de Rajoy al poder, no em vull imaginar el resultat si s'hi sumen Vox i Cs. Per tant, no entendria que l'independentisme tornés a l'estratègia de bloquejar el govern de Sánchez per sistema. Ara que sembla que han assolit una mínima distensió, espero que les pressions electorals o les directrius de Waterloo no l'esguerrin. Ens hi juguem massa.