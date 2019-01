Salvar la història del poble és salvar el poble: Can Siset Sisó fa 475 anys

El 2018 ha estat un any d'aniversaris a Breda. El poble ha celebrat els 950 anys de la consagració del monestir de Sant Salvador i els 475 de la casa de Can Siset Sisó. Breda s'ha celebrat a si mateix amb dos aniversaris que expliquen la morfologia i el caràcter del poble: el monestir pel que fa a l'origen i el desplegament urbanístic de la vila, i Can Siset Sisó quant a activitat econòmica i social, i per tant en manera de viure dels bredencs i bredenques.

Si fer-se gran resulta costós per a moltes persones, per als edificis avançar en els segles i esquivar la construcció i demolició desenfrenada es converteix en una odissea. La casa de Can Siset Sisó és un exemple rar en el mapa de desmemòria del sòl que han dut sovint els plans urbanístics, malauradament indeslligables dels interessos privats. Calia, doncs, celebrar la data que destaca damunt la porta principal adovellada d'arc rebaixat, en un escut de pedra on hi ha gravat 1543.

Des del 1980, la botiga de Ceràmiques Terraforta habita, conserva i decora la casa, i ajuda el visitant a entendre com era un habitatge de terrissaires al segle XVI: en entrar a la casa predomina la sensació de llar davant la de comerç. La botiga que regenta Francesc Mas i que van inaugurar els seus pares s'ha fet a si mateixa amb un ferm compromís de respecte al patrimoni local, com indiquen els gairebé quaranta anys de relació amb l'antiga casa que l'acull.

Terraforta ha impulsat l'aniversari de Can Siset Sisó i ha organitzat i dirigit la celebració amb un cicle de conferències que ha tingut lloc els dies 13 d'agost (diada de Sant Hipòlit, patró dels terrissaires) i 27 d'octubre. La casa s'ha endinsat en el segle de la seva fundació: diversos estudiosos han ajudat a entendre com era la vida del segle XVI a través de la cuina, l'arquitectura, els estaments de poder o la forma de vida de la gent. El mateix Francesc Mas ha realitzat visites guiades a la casa passant per la cuina amb llar de foc, la premsa de pedra per moldre galena, el forn de llenya per coure terrissa o els embigats de fusta, les finestres gòtiques d'arc conopial i relleus figuratius de la façana.

Els edificis i les persones fan camí de vida plegats. Darrere l'aniversari de Can Siset Sisó hi ha famílies com la Buxalleu-Anglas o la Mas-Trunas, i els noms de totes aquelles persones que han treballat a Terraforta. Amb ells ha estat possible preservar la casa i el seu valuosíssim forn morú. Celebrar la vida d'una part del nucli històric és també celebrar la vida del poble, i salvar la història del poble és salvar el poble.