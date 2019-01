Sense alternativa digital

Els analistes tecnològics més optimistes admeten que els riscos de la quarta revolució industrial amenacen des de múltiples fronts. I els més escèptics davant el boom digital reconeixen que, malgrat tot, aquest univers presenta múltiples i variats avantatges. Els experts que fan una lectura de la transformació eminentment positiva recorden que ara hi ha més recursos accessibles que en qualsevol altra època: per a la sanitat, l'educació, la ciència, la investigació, el transport, la logística, etc. També en l'àmbit personal hi ha un gran marge per evolucionar. No obstant això, els dèficits d'aquest camp segueixen sent abundants. Participants en recerques del centre Pew (Estats Units) es mostren preocupats perquè les capacitats cognitives individuals són «desafiades», per exemple, en el pensament analític, la creativitat, la reflexió, la memòria i la recuperació mental. Una altra amenaça àmpliament tractada és l'addicció. Les empreses de la xarxa «estan organitzades al voltant de les eines de dosificació de dopamina dissenyades per enganxar el públic», es pot llegir en un informe recent. En aquest punt, s'estableix la següent cadena: la sobrecàrrega d'informació suposa una disminució de la confiança i les habilitats que es manifesten cara a cara, de manera que s'incrementa l'estrès, creix l'ansietat i s'arriba a la depressió, l'insomni, etc. Però, a aquestes alçades, ja no hi ha alternativa que no sigui digital.