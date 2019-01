La crisi dels símils

Coneixíem el proverbi xinès que «el lleu aleteig de les ales d'una papallona es pot sentir a l'altra banda del món». Ara sabem que el fregament de les ales esclerotitzades dels grills pot provocar una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Cuba i fer que Trump declari que han fet «algunes coses dolentes a Cuba. Algunes coses molt dolentes».

Fa 15 mesos Estats Units va retirar el personal de l'ambaixada a l'Havana perquè no es trobaven bé i ho va atribuir a atacs sònics. Un informe de les universitats de Berkeley (Califòrnia) i de Lincoln (Regne Unit) aclareix ara que el soroll continu que s'interpretava com a atac era un cant que els grills tropicals dirigien a les grills femelles de la mateixa latitud, sense haver-los demanat opinió. Les crisis amb Cuba, que de seguida s'adjectiven com «de míssils», en aquest cas va ser de símils entre l'efecte papallona i l'efecte grill.

Durant 15 mesos –continuen els símils– l'agonitzant règim comunista va fer la guerra freda amb un invent com del professor Tornasol per a una aventura de Tintín ambientada a la mateixa San Theodoros d' Els pícaros.

L'atac sònic cubà són els més de 70 ritmes musicals que ha donat al món, alguns tan coneguts com la salsa, el son, el danzón, el txa-txa-txa, el mambo, la timba ... L'atac sònic va posar a ballar els nord-americans als 50 amb grans orquestres i a pensar i sentir els castellanoparlants als 70 amb els cantautors de la Nueva Trova, valgui el símil.

Sabem, de passada, que a Cuba queden grills. A Europa són a la llista vermella del perill d'extinció. El nostre soroll de fons no és el cant dels grills sinó la repetició de les collonades de Trump i altres, serveixi la comparació.