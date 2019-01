Tant és el PP com el PSOE

Els pressupostos de l'Estat a les comarques gironines són una autèntica vergonya. I això que soc de les que sempre ha defensat que els partits independentistes n'haurien de permetre la tramitació, però vistos els comptes a la demarcació de Girona, aquesta posició es fa difícil de mantenir. Es miri per on miri, el gest del PSOE amb Catalunya no ha arribat a Girona, i queda demostrat que el PSC gironí té un pes tan ínfim com el que tenia el PP en les decisions que es prenen a Madrid. Només d'aquesta manera s'explica que el diputat del PSC gironí Marc Lamuà porti anys pregonant la necessitat de desdoblar la N-II a l'Alt Empordà i que ara, a la primera de canvi, aquesta infraestructura torni a quedar fora de qualsevol previsió. O que el govern de Sánchez hagi decidit invertir a la demarcació 32 milions menys que l'últim govern de Rajoy. O que l'Arxiu Provincial quedi una vegada més en stand-by i l'any que ve ja en parlarem (sí, en aquest cas ja sé que falta arribar a un acord amb l'Ajuntament, però posar 120.000 euros d'inversió no convida massa a l'optimisme). Per tant, per molt que s'hagin millorat les xifres d'inversió a Catalunya, les comarques gironines continuaran amb un dèficit d'inversió un any més. Per a les infraestructures gironines, tant és que governi el PP com el PSOE.