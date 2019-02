«Momentun»

El president de la Generalitat va ser present ahir a la seu del Tribunal Suprem per donar suport als membres de l'anterior govern, a l'expresidenta del Parlament i als líders de les entitats independentistes en el primer dia del judici del procés. Quim Torra va començar la legislatura situant en l'imaginari tres situacions, a las quals es va referir com a possibles momentum, favorables per fer efectiva la proclamació de la república. El primer era precisament quan es conegui la sentència del judici, però això era abans que s'evidenciés d'una forma tan clara que les divergències estratègiques de la defensa són també conseqüència de profundes discrepàncies polítiques. Una altra oportunitat la situava el president Torra en el que ell va qualificar de victòria republicana a les eleccions municipals, anticipant una unitat electoral que no es produirà i una estratègia postelectoral que ningú defensa avui obertament. Finalment apuntava el mateix president de la Generalitat que una altra manera de fer efectiva la república podrien ser unes eleccions al Parlament, la qual cosa sembla una contradicció quan ja existeix avui una suposada majoria independentista a la cambra. En tot cas els últims dies el mateix Torra s'ha encarregat de diluir un possible avançament electoral, en una acceptació tàcita que s'han anat desdibuixant tots aquests escenaris.

Els que es van conjurar per acabar amb el processisme es conformen avui amb mantenir-lo viu per acabar traient-ne alguna cosa de tot plegat, al més pur estil del peix al cove. I per això avui hauran de posar el seu granet de sorra al Congrés perquè no descarrili la legislatura a Espanya. Salvar la legislatura catalana serà molt més difícil ja que els únics aliats que poden fiar-se els uns dels altres no són els que volen estar junts sinó els que veritablement es necessiten.