Gibraltar

Josep Baella Isanta Girona

Espanya ha guanyat una petita batalla diplomàtica a Brussel·les sobre el contenciós de Gibraltar. Un text comunitari redactat per si es produeix el Brexit dur, defineix Gibraltar «com una colònia». El Regne Unit ho considera totalment inacceptable.

Gibraltar va ser cedida a Anglaterra el 1713 pel Tractat d'Utrecht i, amb anterioritat, Felip IV de Castella va cedir el comtat del Rosselló i part del de la Cerdanya, a França el 1659 pel Tractat del Pirineus. Aquesta última cessió es va fer contravenint la legislació catalana.

Cap govern espanyol ha demanat la restitució de la «colònia nord-catalana». Com a única excepció, sembla que Franco va intentar pressionar Hitler durant l'entrevista d'Hendaya al 1940, per aconseguir que aquest obligués Pétain a retornar el Rosselló i l'Alta Cerdanya a Espanya.

El diputat britànic David Davies ha demanat al govern de Theresa May que declari «Catalunya una colònia espanyola». Aquesta ha estat la resposta del diputat conservador al fet que la Unió Europea anomenés colònia britànica a Gibraltar.



El dret dels pares

a l'educació dels seus fills

Jesús Domingo Martínez Girona

El dret preferent dels pares a l'educació dels seus fills no depèn del fet que estigui reconegut o no en una norma positiva, ni és una concessió dels poders públics. És un dret primari de la persona. No obstant això, està inclòs, com se sap, en la Declaració de Drets Humans. Els pares són els primers i principals educadors dels seus fills.

En les democràcies se sol reconèixer aquest dret dels pares, però mai en els totalitarismes. Per exemple, on impera el socialisme comunista, és l'Estat, i no els pares, qui controla els nens (sense educar); des del seu naixement han de ser lliurats a institucions públiques, on seran adoctrinats amb la ideologia partidista dominant.

Així, ens preguntem: Quina ha de ser la funció educativa de l'Estat?

Atès que no posseeix la titularitat del dret a educar, li correspon solament ajudar a la iniciativa privada amb caràcter subsidiari. Únicament en el cas que la família no compleixi la seva tasca educativa, pot intervenir l'Estat suplint el que els pares no fan.



Espigoladors d'imatges

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

És el títol de l'acte que Antoni Martí i Quim Paredes duen a bon terme en diverses poblacions de les comarques de Girona a través de la paraula i la imatge. Ells són realitzadors audiovisuals que porten molts anys documentant part de la nostra història, territori i cultura. Ara han agrupat parts d'aquests documentals i ens els presenten agrupats per temes, cronologia o comparacions amb d'altres de realitzadors diversos, per poder després crear un entorn de conversa entre ells. El títol és un homenatge al documental Els espigoladors i l'espigoladora, d'Agnès Varda.

És curiós de veure-hi com la tècnica de producció dels mitjans de comunicació ha avançat i permet millorar notablement la presentació de les imatges i el so integrat a cada document. Del paper testimonial de la imatge gravada van poder veure filmacions antigues com les de la Costa Brava amb els pescadors treballant amb les xarxes, en una època on aquesta zona no tenia res a veure amb el que és ara. Martí i Paredes recullen el testimoni de tot allò que en canviar amb el pas dels temps serà una part destacada del patrimoni cultural.