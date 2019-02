Alerta CAC

Hi ha coses que cal prendre's molt seriosament. Una d'aquestes són les conductes sexistes. Per això tothom s'ha fet ressò de la denúncia del Consell de l'Audiovisual de Catalunya en què alerta d'un repunt d'anuncis sexistes de joguines i, per tant, dirigit al públic infantil. L'estudi encén les alarmes després d'analitzar els espots emesos a les televisions de Catalunya a la darrera campanya de Nadal. Però un cop ens ha posat la por al cos, el CAC especifica que el que ha detectat realment és el repunt de la representació del que considera estereotips del comportament masculí i femení. O sigui que entra en aquell terreny tan subjectiu en el qual un pot considerar que un nen celebrant haver marcat un gol és una demostració de la satisfacció que pot produir l'esforç de superació, mentre que un altre hi pot veure una representació simbòlica de la superioritat dels mascles i del triomf de l'individu sobre la col·lectivitat. Exageració? Jutgin vostès mateixos: segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, una demostració de les diferències que demostren el tractament sexista és que els anuncis protagonitzats per nenes situen l'acció en interiors i tenen tonalitats pastel mentre que els protagonitzats i dirigits als nens tenen més acció a l'exterior i hi predominen els colors foscos. Un dels aspectes en què fa més incidència el CAC per fer la seva denúncia és en el recompte dels espots en què hi ha nens interactuant amb nens i nenes només amb nenes. La primera constatació és que són una minoria, però algú podria pensar que no deixa de ser una part de la realitat de la manera de jugar dels infants. De vegades hi ha una línia molt difusa entre la realitat i la seva representació i llegint l'informe del Consell de l'Audiovisual no saps ben bé si actua com a policia de les ones o si ja s'ha situat en el paper de guardià de les bones pràctiques.