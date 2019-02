La batalla que vindrà

El resistent. La figura del resistent associada al president Sánchez és un discurs potent. Defenestrat i guanyador de nou al seu partit, Sánchez es presenta com un president social: salari mínim més alt, augment en les pensions, sobretot les més baixes. Defensor del diàleg amb el nacionalisme dins la Constitució, i partidari d'una concepció igualitària en àmbit de país. Algú que aposta per les noves energies per enfrontar el futur. El vot útil, que destrossa Podem, davant de la dreta enfurismada, l'afavoreix. Per damunt dels 120 diputats, té força possibilitats de retornar al Govern.

La dreta trencada. Són discursos similars els del PP i Vox, perquè Casado, un polític vinculat de sempre al partit, prové de la FAES, l'observatori d'idees del president Aznar. Línia dura, llenguatge populista i una visió centralista del poder, amb un discurs tan proper a Vox que s'hi confon. El flux de vots a l'extrema dreta és tan gran per fer aquest discurs? Quin espai resta a Ciutadans, en la trilogia de partits? Li queda espai? Vox vol ser la piconadora de les demandes nacionalistes, amb un llenguatge patrioter inflamat. Quines mesures defensen en economia? De moment, s'enreden en el revisionisme de la igualtat. Sempre hi ha coses a millorar, però d'aquí a atacar els avenços en igualtat dels darrers 20 anys hi ha un món. Vox i el PP fan por a una part de l'electorat, i d'això se'n beneficia el socialisme.

El laberint. La Convergència clàssica, pragmàtica, de valors tradicionals i negocis, amb una gestió estatalista, sembla comptar poc en el PDeCAT, i en l'escissió de la Crida. L'historiador i gran savi Ucelay da Cal parla en el seu darrer llibre del moviment «indepe» com una ideologia líquida, populista, allunyada dels valors de partit clàssic. Aquesta força capaç d'aglutinar es dissol quan cal aplicar un programa real. Una debilitat que el pot dur a una davallada important. ERC, per la seva banda, es debat entre el realisme i el trencament.

Les eleccions del 28 d'abril seran tan interessants i plenes de sorpreses com vostès esperen.