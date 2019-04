Els babaus dels europeus

A Europa no en saben d'economia. Només a Espanya en sabem més que a tots els altres països de la Unió Europea. Ara que ja han passat les eleccions ho podem dir a crits: els nostres veïns europeus són molt torpes. Ells tenen els impostos més alts, quan tohom sap que baixant impostos es pot recaptar més i també es poden mantenir els serveis públics. Si no que li preguntin a Pablo Casado i a Albert Rivera, que ens han venut aquest unicorni durant tota la campanya electoral.

La pressió fiscal a Espanya, el conjunt dels impostos i contribucions socials en relació amb el PIB, es va situar en 2017 en el 34,5%, quatre dècimes més que un any abans, però sensiblement per sota de la mitjana del 41,4% de la zona euro i del 40,2% de la UE, segons reflecteixen les dades publicades per Eurostat. D'aquesta manera, Espanya apareix com el vuitè país de l'eurozona i el dècim de tota la UE amb menor pressió fiscal. La mateixa circumstància es repeteix si s'observa la recaptació dels principals impostos (impostos sobre la renda, IVA, societats, cotitzacions socials). A Dinamarca recaptaven en 2016 l'equivalent a un 26% del seu PIB en IRPF, enfront del 7,3% a Espanya. L'única explicació és creure que a Europa són babaus i que fa segles que els seus politics els prenen el pèl.