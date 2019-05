Espanya sense Catalunya

La relació d'Espanya amb Catalunya i el País Basc la podríem definir com « ni contigo ni sin mí tienen mis males remedio». Vegem.

En nombre de vots les dretes sumen 11.414.116 vots (151 escons). Totes les esquerres sumen 12.867.448 vots (185 escons). Al marge d'aquests blocs hi ha els 891.000 vots de PNB i Junts per Catalunya. O sigui que hi ha 13.758.000 vots que volem una Espanya plurinacional i escorada al centre esquerra, o sigui, 2.344.000 més de votants que el trifàl·lic.

En les eleccions de 2019 els resultats de les tres dretes nacionalistes espanyolistes a Catalunya i País Basc és el que segueix. A Catalunya, de 48 diputats n'aconsegueixen 7, un 14%. Al País Basc, de 18 diputats n'aconsegueixen 0. En total, de 66 diputats les dretes n'aconsegueixen 7, un 10%. Sense aquestes dues nacions el resultat de les eleccions generals de 2019 hauria estat el següent: PP, Cs i Vox, 151 diputats. PSOE i UP, 139. El president de govern seria Pablo Casado.

Potser aquesta és la raó que les dretes ultres espanyoles s'hagin entestat a fer fora el País Basc i Catalunya d'Espanya per tots els mitjans possibles. Un dels instruments que els està donant més resultat en aquest interès és l'aparell de justícia, amb Manuel Marchena de fill de capità legionari, que dia rere dia pretén, ell encara no ho sap, que dues generacions dels catalans més joves vegin Espanya a través de la seva mala llet i la seva parcialitat. És a dir, una cara fer fugir-ne corrents. El caporal de carlins emprenyat deixa que es pugui preguntar als republicans per les seves activitats associatives; en canvi, no es pot fer el mateix per les afinitats associatives dels ultres que testifiquen. La Constitució prohibeix explícitament preguntar per les afinitats ideològiques dels ciutadans. Pablo Casado s'està convertint en l' Antonio Hernández Mancha II, un personatge patètic. No entenc, però, la capacitat inveterada del PSOE de voler entendre's i plantejar pactes d'Estat amb aquells que els insulten cada vegada que obren la boca. Es comença a insultar els catalans, es passa a insultar els de Podem, per acabar fent-ho als socialistes.

Als camps de concentració nazis, primer hi van posar comunistes, després socialistes, jueus, gais, espanyols, catalans, etc. Per cert, no té raó la ministra de Justícia Dolores Delgado quan va dir que els espanyols de Mauthausen lluitaven pels drets constitucionals, lluitaven per la República, per favor! Allí hi van anar a parar –entre molts altres– militants del PSOE i d'ERC. Han trigat molts anys les autoritats espanyoles a anar als camps nazis, però no poden portar rams de flors amb la bandera tricolor, la dels socialistes morts allí? Quanta incultura, quanta falta de sensibilitat!