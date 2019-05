El color de Girona

Jemzen Reyes Esplugues de Llobregat

Una tarda de dissabte gris i amb plugim em donava la benvinguda a Girona. Vaig sortir de l'estació de trens i vaig haver d'apressar el pas perquè la pluja no m'amarés, però l'esforç va ser en va.

Tot i així, li vaig oferir el meu millor somriure. És que no era un dissabte qualsevol, era el dissabte de Temps de Flors i ni la pluja o aquest enorme núvol gris posat al cel em detindrien per gaudir de la ciutat, del color, de les flors i molt menys de l'amor que es respira a Girona. Tot estava servit per gaudir-lo. Era la meva primera vegada.

Aquest mateix dissabte a la tarda i abans que el sol s'amagués, ja no plovia, un senyal que l'endemà gaudiria de tot allò que m'havien descrit. I ves per on, que si va valer la pena! Va ser un diumenge per passejar per aquests carrers i passatges amb olor d'història i cafè, cosa que no té preu. La calidesa i amabilitat de tots aquells que d'una o altra manera eren part de Temps de Flors és digna de reconèixer i copiar. Els resultats del treball ardu i desinteressat del poble gironí per vestir-se de les seves millors gales es va reflectir en la cara de satisfacció dels seus habitants i en el somriure de tots aquells turistes (incloent-m'hi).

M'atreveixo a reconèixer que Girona va ser la responsable del gris que va resultar la resta de la Terra. Perquè tot aquest color reunit en aquest moment (i en el que resta) donava vida a cada partícula que es movia, a cada racó, a cada gest, a cada sospir i a cada petó (ho asseguro per mi). Tot va ser una clara mostra de l'harmonia universal que alguna cosa o algú va fer aquell dia.

De camí a casa, assegut en aquest tren, voleiaven pel meu cap records que només ella i Girona en època de flors podran causar. I encara que vaig haver de tornar a la meva realitat, ho vaig fer alegre i renovat.

Gràcies per l'oportunitat de regalar-me un cap de setmana colorit, per fer-me oblidar tots els problemes, gràcies per desintoxicar-me els pensaments. Vaig caminar de la mà d'una de les seves filles i encara que les seves arrels no estan aquí, ella és de Girona i em va fer sentir com un de vosaltres.



Salt i la neteja

dels carrers

Jordi Mulet SALT

Per tal de decidir el meu vot a les properes eleccions municipals ja que l'Ajuntament de Salt té, en un principi, establert netejar el meu carrer el dia 17 de cada mes, voldria saber quina formació política ha pensat, en el cas que aquest dia ­caigui en un cap de setmana o festiu, netejar-lo l'endemà. Es dona el cas que quan això passa no es neteja i si al mes següent torna a ser festiu, que succeeix dos o tres cops cada any, estan fins a tres mesos sense netejar-lo. En el supòsit que cap ­formació política ho hagi pensat, els proposo una solució; no cobrar-me la taxa de brosses durant els mesos que no el netegin i que en el meu cas puja a 36,77 euros per rebut.



Hi ha «influencers» en Filosofia

Xavier Serra Besalú Girona

Estem preocupats per la globalització; ens espanta el poder de les xarxes digitals; ens sentim vigilats per la digitalització de tot plegat.

Però, sigui com sigui, totes les societats han tingut influencers. Viquipèdia els defineix com «persones que compten amb certa credibilitat sobre un tema concret i que, per la seva presència i influència en xarxes socials, poden arribar a convertir-se en proscriptors d'interès». Això és així, però potser mai ningú s'hauria pensat que passés en Filosofia, en l'àmbit acadèmic.

Deixant de banda si és positiu, o negatiu, si és un pas cap a l'excel·-lència o pot conduir a la mediocritat, alguns canals (com Academia Play, Unboxing Philosophy o Filoselectivitat) estan alterant la manera de repassar, aclarir i consultar filosofia de molts dels nostres joves.

M'ha alegrat saber que aquest dimecres, 15 de maig, la Lluna Pineda –creadora de filoselecti-vitat.cat– exposarà la seva experiència a Girona. En el terreny del pensament, que tingui clips amb quasi mig milió de visites –com el de Nietzsche– o amb més de 300.000 –com els de Descartes o Locke– no és cap broma. I comptar amb 26.000 seguidors al seu canal és de rècord.

La Filosofia és vida, els joves s'hi interessen i, a Girona, aquests dies no només estem de sort per Temps de Flors, sinó també pel que fa al pensament i l'educació.