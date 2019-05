El president de la Generalitat, Quim Torra, declara avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un suposat delicte de desobediència. La Fiscalia l'acusa de no haver acatat les ordres de la Junta Electoral de retirar el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat en campanya, tot i que seria més exacte dir que el que va passar és que no ho va fer en el termini que li van ordenar. Si la declaració d'independència de Puigdemont va estar vigent només uns segons, l'acte de desobediència de Torra va durar tant sols unes hores.

Ara que ha fet un any de la presa de possessió del President de la Generalitat no hauria estat estrany una compareixença per fer un balanç de l'acció de govern, però no hi ha hagut ni actes oficials, ni discursos ni entrevistes ni res que s'assembli, i la commemoració s'ha limitat a un missatge al Twitter oficial d'un president que havia de ser el custodi i que s'ha oblidat del compromís amb la restitució i la voluntat de tornar a investir Carles Puigdemont. Cal afegir que el seu predecessor li ho ha posat fàcil. Puigdemont va llançar la seva candidatura a Europa anunciant que tornaria a Catalunya si era escollit eurodiputat, però la idea s'ha anat refredant des que el Parlament Europeu va fer públic un informe en el que no li garantia la immunitat. Les coses han fet un gir copernicà i en plena campanya Puigdemont garanteix que si aconsegueix l'acta d'eurodiputat, renunciarà a tornar-se a presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat. No queda clar si és una amenaça o una oferta, a veure si els responsables del Govern espanyol li ho permeten. Que lluny queda el debat entre els que defensaven el govern legítim i els partidaris d'un govern efectiu quan no hi ha rastre ni de l'un ni de l'altre.