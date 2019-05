Girona, Temps de Flors

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

La setmana anterior, quan travessaves la ciutat de Girona, ja hi veies els preparatius que anunciaven que la tornaríem a veure engalanada de flors. Aquesta setmana passada arribava Temps de Flors i l'escenari estava tot decorat ja per elles, en una invitació dels milers de visitants que altre cop en gaudiren.

Si Girona ja és de per si un lloc on passejar i on recórrer-lo és un plaer en molts sentits, amb els ­escenaris florals, encara ho és més. Dels que venen de fora, sempre n'hi ha els que repeteixen any rere any sense faltar a la cita. D'altres hi han vingut per primer cop i de ben segur molts d'ells també repetiran. Hi ha hagut espais que han agradat més a uns i no pas a uns altres. També aquí recau una part de l'èxit de Temps de Flors: cada any és diferent, tot i que les pedres de Girona són les mateixes.



El petit grup silenciat

Desirée Torres Garrido girona

En l'era actual l'ésser humà ha anat mostrant el seu egoisme i avarícia. Aquest escrit no tracta de la destrucció tant natural com humana que s'ha creat, sinó del que ens ha passat a un petit grup de persones entusiastes.

Per començar em presento, formo part de la llista d'Units per Fontcoberta, que es presenta a les pròximes eleccions municipals. Fontcoberta és un petit poble divers, paisatgístic i natural; i tot i el seu encant, el poble es troba en un estat de deixadesa considerable: les carreteres estan malmeses, els espais naturals no estan degudament conservats, part de l'enllumenat és inservible i podria se­guir...

En aquest municipi coexisteixen dos partits polítics que es van passant la pilota un a l'altre, i no acaba mai de solucionar els ­problemes de la gent; així doncs, un petit grup de veïns ens vam ­reunir i vam decidir crear un nou grup polític. Units per Fontcoberta és gent del poble que l'únic ­propòsit amb el que ens presentem és el de millorar el nostre municipi.

Primer ens van denunciar massivament el compte d'Instagram fins que van aconseguir tancar-lo. En segon lloc, Melianta es va despertar amb els cartells d'Units per Fontcoberta tapats amb bosses d'escombraries.

Finalment la premsa va ­convidar els tres partits polítics que ens presentem a Fontcoberta a un debat públic, pero la competència s'hi va negar. Uns dies després es van entrevistar els altres dos grups i a nosaltres no ens van convidar. Si tot això no fos suficient, van ­aparèixer destrossades diferents pancartes del nostre grup municipal.

Volem recordar-vos que ens hem presentat per fer la vostra ­«política», sinó una de millor. Suposo que la política coneguda és la de fer diners i no mirar pel municipi.



Temps de Flors

salvador tarradas gualta

n Estepes negres i blanques / escampades sobre els pits. // Farigola, romaní i roselles / per entremig dels dits. // Del mont de Venus endins / malves grogues i malvins. // Margarides i buixacs / a les extremitats. // Pendol·lines en pocelles / per sota de les aixelles. // Garlandes, verbenes i alocs / en els teus cabells d'or. // Així, després de l'amor / cobriré tot el teu cos / amb les flors del bosc.