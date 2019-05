Vaig revisar la carpeta del correu, la dels missatges, el WhatsApp, el Twitter, Instagram, Facebook, etc., per veure si li havia passat alguna cosa a la meva vida. Però no li havia passat res. Calma absoluta. Em trobava al metro, envoltat de gent que revisava al mòbil la seva carpeta de correu, la dels missatges, el WhatsApp, el Twitter, Instagram, Facebook, etc. Vaig analitzar els seus rostres i vaig deduir que tampoc van trobar cap novetat en les seves existències. Vaig pensar que estàvem fent milionaris els amos d'aquestes aplicacions sense que ens donessin res a canvi. Què els costaria enganyar-nos de tant en tant? Menteixin-nos, cony. Facin-nos arribar de forma aleatòria missatges de text, o de veu, que trenquin la rutina. Diguin-nos que som finalistes d'alguna cosa, que la nostra pel·lícula està sent un èxit de taquilla als Estats Units, encara que no hàgim dirigit cap pel·lícula, o que el nostre últim quadre ha assolit xifres mai vistes en la subhasta celebrada a Londres. Ja sé que no pintem. Cap dels que viatgem en aquest vagó atestat pintem res, però ens vindria bé un petit estímul per tirar endavant la jornada.

Personalment (de quina altra manera, si no), quan, en comptes de revisar les carpetes del correu, etc., miro cap a l'interior de mi mateix, se m'ocorren fantasies alliberadores. Imagino, no sé, que soc capaç de travessar les parets i que mostro aquesta habilitat en un canal de gran audiència de la tele. Hi ha al plató un bloc de formigó armat que travesso davant l'estupefacció del públic. Entro per una banda i surto per l'altra. I mentre em trobo a la meitat de la matèria soc un esperit pur que recupera les cames i els braços, etc., al final del trajecte. La gent no pot creure-s'ho. De seguida rebo ofertes milionàries de televisions americanes, però ho faig tot gratis perquè tinc la capacitat d'introduir la mà a l'interior dels caixers automàtics i treure els bitllets que vulgui. Sense deixar empremta.

No em cap en la ment que sigui jo més imaginatiu que l'Instagram, el Twitter, el Facebook, etc., disposant aquestes plataformes de tants mitjans com posseeixen i de tants empleats la missió dels quals és mantenir-nos enganxats a la fantasia que d'un moment a un altre rebrem el correu electrònic que posarà fi a aquest viatge amb metro en què s'ha convertit la nostra vida. Inventin alguna cosa, ràpid.