PSOE, cara, i Podem, creu

Ja hem superat el cicle electoral d'aquesta primavera. Han estat una bona colla de missatges, promeses i debats. Ara ha arribat l'hora de la formació dels governs, tot començant per l'Estat i acabant pel municipi més petit de casa nostra. Al mig, la formació del Parlament Europeu. De la contesa electoral en podríem treure algunes conclusions:

1.- Victòria clara del PSOE a Europa amb un 33%. El PP no s'ensorra i Ciutadans no passa d'un modest resultat. A Catalunya, Junqueras i Puigdemont assoleixen l'escó.

2.- Manuela Carmena a Madrid i Ada Colau a Barcelona no renoven mandat. La primera guanya, però les dretes sumen més regidors. La segona és superada per un Maragall que ha passat de socialista a independentista. L'alcaldessa en funcions de Madrid ja ha anunciat que deixa la vida política. Una llàstima perquè de servidors públics com ella n'hi ha pocs en el panorama polític espanyol.

3.- El PSOE no arrodoneix la festa. A comunitats com Múrcia i Aragó, tot i haver guanyar, pot passar a l'oposició. L'estratègia andalusa té l'ombra allargada. Per altra banda, els barons Page i Vara s'imposen a Castella i Lleó i Extremadura.

4.- El PP perd a les capitals i ciutats més importants de Galícia. Les hores de Feijoó al capdavant de la Xunta semblen comptades, per la qual cosa podria no optar a la reelecció.

5.- Podem s'ensorra arreu. L'electorat no perdona les baralles ni les lluites internes. Pablo Iglesias fou l'únic líder que a la nit electoral no va donar la cara i les seves decisions han estat letals per a Manuela Carmena. És el gran perdedor del proppassat diumenge.

6.- Ciutadans es queda a mig camí. No assoleixen el sorpasso i els seus resultats són minsos. Tenen la clau, però, en molts ajuntaments i autonomies. S'haurà de veure què fa Rivera i si continua casat amb el PP i s'afavoreix sense escrúpols dels suports de Vox. De moment, Manuel Valls ja se n'ha desmarcat i possiblement altres candidats tractaran de trencar les directrius del partit. Si poden, és clar.

7.- El PSC es torna a situar en el mapa municipal a Barcelona i Girona. Moltes de les grans ciutats catalanes tindran alcalde o alcaldessa socialista. Perillen, però, Lleida i Tarragona, per la qual cosa es poden quedar sense cap capital catalana.

8.- En l'àmbit municipal per primera vegada ERC supera JxCat. La crisi dels exconvergents és evident i caldrà cercar una nova reformulació de la proposta del PDeCAT. Els pactes poden distanciar les dues formacions que comparteixen el govern de Quim Torra.

9.- A les europees, gran victòria de Carles Puigdemont. Es tracta ja més d'un projecte personal que no pas d'una formació política. S'imposa clarament davant Borrell i Junqueras. Serà bo veure com administra aquest triomf a Catalunya davant tots els cadàvers polítics que ha deixat recentment enrere a causa de la formació de les llistes al Congrés i al Senat.

10.- Vox no repeteix el resultat de les generals. La ultradreta a Espanya continua essent molt minoritària. Alguns dels seus votants han tornat a confiar en el PP. La maquinària conservadora ha salvat el cap de Pablo Casado de moment.

11.- El bipartidisme a Europa ja és història. Els liberals i els verds entren amb força, per la qual cosa els populars i els socialistes ja no s'ho podran fer tot sols. Le Pen i Salvini observaran de reüll tots els moviments dels dos grans grups europeus.