«Goldbrexit» i la política fraudulenta

Comença a ser hora que els polítics passin comptes per les seves mentides, per les falsedats premeditades i els enganys sistemàtics que aboquen com si res a la població. I no em refereixo a això dels presos polítics o dels polítics presos; aquí que cadascú s'ho munti com li vingui més de gust, que de fet ja és el que està passant. Em refereixo als supòsits molt més genèrics d'aquells o aquelles que assoleixen al poder públic prometent als votants uns programes, unes propostes, que, en el millor dels casos, quedaran a anys llum de la seva aplicació real. «És que a vegades es fa molt complicat aplicar segons quines mesures», es justifiquen molts. Doncs mira, si això ja ho sabies abans, si sabies que algunes de les promeses emeses massa retòricament i alegrement durant la campanya, fets que per molta gent podien ser considerades com a fonamentals per donar-te suport, si eres plenament conscient que serien de difícil o impossible execució perquè no dependrien només de tu, de la teva presumible i autoatribuïda àrea d'influència i gestió pública, no les haguessis venut com a veritats irrefutables. O «haver-te calla't la boca», que diem al meu poble. I si no, assumeix les conseqüències de les teves responsabilitats, bocamoll! Això últim és collita pròpia.

Boris Johnson, exalcalde de Londres, exministre d'afers exteriors i, si realment s'ho plantegés, per la seva aparença inquietant, possiblement també malvat de l'imaginari James Bond, serà processat per fer campanya a favor del Brexit amb mentides i falsedats, entre elles la gran joia de la corona que, sense cap mena de dubte, va esdevenir un dels arguments fal·laços que més van quallar entre la massa votant d'aquell referèndum esperpèntic, allò de què Gran Bretanya enviava 350 milions de lliures esterlines a Europa cada setmana. Ara, un jove advocat idealista, Marcus Ball, recolzat a través d'un crowdfunding, l'ha acusat de mentir i manipular la veritat iniciant, així, un procés judicial que, en cas d'acabar amb un veredicte de culpabilitat, enviaria a Goldbrexit Johnson a presó. Ball argumenta que la conducta del líder polític, que actualment aspira a succeir a Theresa May i, per tant, a ser nomenat nou Prime Minister, no només va ser irresponsable i deshonesta sinó també criminal. A marge de veure com avança o no la denúncia, el procés ha posat sota judici el fraudulent argumentari de míting que sempre hem permès als nostres polítics a l'hora de manipular les eleccions amb mentides i falses promeses a cost zero. Com deia, ja seria hora de depurar aquest modus operandi, de depurar la poca credibilitat que li queda a la democràcia exigint-li més rigor i fent passar davant notari totes les propostes, asseveracions i programes electorals. Potser així, els que s'hi presentin, s'ho pensaran dues vegades abans d'obrir la boca per dir segons què i, encara més important, treballaran sense subterfugis i d'una punyetera vegada per nosaltres.