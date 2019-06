catalunya tindrà l'any 2020 un dels superordinadors més potents del món: el Mare Nostrum 5. L'enginy té un pressupost de construcció gens menyspreable de 223 milions d'euros, la qual cosa ha obligat els seus impulsors a explicar-nos amb detalls i exemples els immensos beneficis que, de ben segur, significarà per a les nostres vides. Amb el superordinador prop de casa i el desenvolupament de la xarxa 5G un diria que hem arribat al paradís, si és que n'estàvem gaire lluny, i que hi haurà poques coses que no podrem preveure, curar o fer, tot i que en algunes no hi haguéssim pensat mai. Un escenari excitant per especular si no fos perquè podria frustrar les esperances que hi puguin posar tantes persones. Però el que han acabat per reconèixer els impulsors del projecte és que el veritable motiu pel qual la Unió Europea es gasta 100 milions d'euros en aquest aparell –sí, sí, exacte, la resta el paguem sobretot nosaltres– és per aconseguir la independència. Tal com sona. Europa no vol continuar depenent tecnològicament dels Estats Units i de la Xina, així que ara els comprarà els components necessaris per construir una màquina que ens permetrà fabricar-ne uns altres de nous per fer un altre superordinador que, ara sí, serà cent per cent europeu. No cal ser un obsès de la teoria de la conspiració per pensar que nord-americans i xinesos faran alguna cosa per defensar la seva posició de domini, i cal pensar que no ho tindran difícil si són els proveïdors indispensables per construir el computador. Però tot i que Europa considera que el risc paga la pena i aposta per emancipar-se i per l'autarquia informàtica, demostrant que ja no fa diferències entre socis i enemics. Si hi ha alguna cosa que sigui nociva per al creixement de l'economia és el clima d'incertesa que provoca una creixent i accentuada desconfiança.