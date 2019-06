L'Església italiana denuncia la xenofòbia de Salvini

L Església té la missió d'anunciar l'Evangeli i de servir la humanitat. Per això també ha de denunciar la mentida, la hipocresia i tot allò que va contra la dignitat humana. L'Església ha de parlar amb llibertat i ha de defensar els Drets Humans i la justícia. Davant tants i tants atemptats contra els més fràgils de la nostra societat, l'Església no pot mirar cap a una altra banda, ni mantenir-se «neutral», ja que amb el seu silenci davant les injustícies, l'Església (com ha passat altres vegades, sobretot durant el franquisme) seria responsable d'aquestes situacions injustes.

Qui sí que parla amb llibertat és l'Església italiana, que ha criticat la «sobirania fetitxista» del ministre Salvini, que utilitza, d'una manera immoral, la creu i els evangelis per als seus discursos d'odi i de rebuig als immigrants. Com ha denunciat el setmanari catòlic italià Famiglia cristiana, Salvini, envoltat dels representants de l'extrema dreta europea, exhibia el rosari i l'evangeli, abusant (i apropiant-se) d'aquesta manera dels símbols cristians, mentre «un altre vaixell amb vides humanes va ser rebutjat» per Itàlia, a causa del rebuig del Sr. Salvini pels refugiats.

Com ha dit recentment el cardenal Leonardo Sandri, Prefecte per a les Esglésies Orientals, «la identitat dels pobles no es construeix construint murs», sinó ajudant els qui més pateixen.

Una altra veu de l'Església que s'ha alçat contra la xenofòbia de Salvini ha estat la del bisbe Doménico Mogavero, que també ha denunciat la demagògia del ministre de l'Interior italià. El bisbe Mogavero ha afirmat, davant l'actitud de Salvini d'utilitzar els símbols religiosos: «Ja no podem permetre que els signes sagrats de la nostra fe estiguin apropiats per vendre els seus punts de vista inhumans, diametralment oposats al missatge de l'Evangeli». I el bisbe Mogavero, amb llibertat evangèlica, ha dit en referència a Salvini: «Qui estigui amb ell, no pot anomenar-se cristià», ja que el ministre de l'Interior italià, amb les seves declaracions xenòfobes i la seva actitud racista i de menyspreu pels qui més pateixen, «negà el manament de l'amor».

Amb la valentia dels profetes, Domenico Mogavero, bisbe de Mazara Del Vallo, ha afirmat a més, que «no podem romandre en silenci davant els atacs del ministre, cada vegada més arrogant», en relació a les constants crítiques de Salvini a l'actitud del papa Francesc a favor dels immigrants i dels refugiats.

Com agrairíem els cristians que, en compte de blanquejar Vox com a partit «constitucionalista», com ha fet un bisbe espanyol, parlés amb valentia, i alhora denunciés la xenofòbia d'aquells que, amb l'argument de la por, menyspreen i arraconen els immigrants i els refugiats com si ens portaren la pesta. L'actitud col·laboracionista de la majoria dels bisbes espanyols amb el franquisme, va ser un escàndol. Ara convindria que els bisbes denunciessin aquells que branden l'Evangeli, no per acollir els qui pateixen, sinó per deixar-los morir al Mediterrani.

Però ja sabem que l'extrema dreta europea menysprea el papa, a qui els xenòfobs no li perdonen les seves crítiques a una economia que mata. Com també sabem que els partits d'extrema dreta odien els immigrants i per això no escolten la veu de Francesc quan el papa ha denunciat diverses vegades el mur de Trump, ja que «la por ens torna bojos». Per això el papa Francesc (Religión Digital, 25 de gener de 2019) ens anima constantment a construir ponts i tirar a terra els murs que ens divideixen, ja que només d'aquesta manera construirem un món més humà i més fratern. Només fa uns dies (Religión Digital, 27 de maig de 2019), el papa Francesc denunciava «la decadència moral» d'una Europa que ha convertit migrants i refugiats en «emblema de l'exclusió».

Salvini i els seus aliats espanyols ens volen fer creure que ells, i només ells, són els defensors dels valors cristians i de les antigues tradicions europees. Però res més lluny de la realitat, ja que aquests grups xenòfobs menyspreen el manament nou de l'amor, que ens encoratja a estimar i ajudar les persones més fràgils de la nostra societat. Sense fer diferències. Sense arraconar (o amagar) aquells que són diferents.