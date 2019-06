Santa innocència

Costa d'entendre l'esverament que han provocat alguns plens municipals de constitució dels nous ajuntaments. Alguns pactes locals han posat la pell de gallina a tots aquells que encara vivien instal·lats en el somni d'una política municipal verge pel que fa a la suma d'interessos inconfessables i a les pràctiques maquiavèl·liques. Al cap i a la fi les probabilitats de ser alcalde o alcaldessa no depenen ja del nombre de regidors aconseguits, a no ser que s'assoleixi la majoria absoluta, sinó de les sumes i restes que ofereix el consistori constituït, s'hagi guanyat, s'hagi perdut o s'hagi empatat. És així, tal com raja, i no s'admet cap mena de però, ni tampoc, en aquestes sumes i restes, preval l'ètica, el compromís polític, la racionalitat o el seny, el que compta és qui en surt beneficiat, qui va al govern i qui va al racó de l'oposició.

També sobta, i molt, l'enrenou que s'ha creat entorn les trucades del president de la Generalitat de Catalunya al seu poble per intentar fer un pacte i no un altre. Algú s'ha pensat mai que la política municipal estava absent de pressions de més a munt? Per molt que ens vulguin fer creure això de la independència de la política local, molts dels pactes assolits tenen el seu origen en despatxos molt llunyans als pobles afectats. El president no ha fet res més d'allò que és habitual en totes les formacions polítiques, trucar, pressionar, manar, suggerir, indicar, proposar i, finalment, decidir.

Ara bé, no m'estranya que les diferents candidatures a les eleccions municipals hagin de fer veritables esforços per poder configurar un mínim equip. Veient l'espectacle, i sobretot la incontinència verbal que l'acompanya, dubto que ningú amb seny es vulgui llançar a la piscina de la política local. El premi, a més de ser una feina mal pagada, acaba essent un bon grapat d'insults, crítiques, incomprensió, mala fe i d'etiquetes com venuts, lladres, estafadors,... S'ha d'estar molt desesperat per tenir un sou o ser molt innocent per creure que la defensa dels interessos del teu poble és recompensa suficient.