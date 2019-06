L'amant ideal

De les noves sexualitats que sorgeixen cada semestre ens presenten ara als autosexuals, persones que gaudeixen amb el seu propi cos més que amb qualsevol altre i les fantasies eròtiques estan protagonitzades per elles mateixes. En la masturbació en la qual tants només aconsegueixen alleujament, els autosexuals aconsegueixen el cim. El millor amant d'un és un mateix i, alhora, és el millor estimat. No és que la sexualitat estigui en el mateix sexe sinó en el sexe propi, amb el desig sempre sincronitzat i sintonitzat. Per fi una forma de sexualitat sense conflicte ni culpables ni necessitat d'associació, perquè se la guisa i se la menja i quan és infidel surt perdent.

- Mira que m'ho vaig dir.

Algunes d'aquestes persones, que es delecten contemplant-se, acariciant-se, essent conscients del seu ésser, confessen que tenen una relació romàntica amb elles mateixes. S'alerta a les dones que no creguin en l'amor romàntic, que és possessiu i gelós, però en aquest cas no cal... O sí? Una persona autosexual enamorada de si mateixa no sentirà gelosia dels missatges amorosos que llegeix al mòbil? Whatsapp deixa escriure a qualsevol menys a un mateix, així que un autosexual autosuficient, si vol mantenir una relació romàntica actual, a través del telèfon i parlant amb els dits, precisa de dos terminals. Però per la resta, tot són facilitats: sopar romàntic?, convido jo. Sortida de copes? Final segur en sexe i en sexe segur. Sexting sense risc de pornovenjança.

A la fi un objecte de desig per a tota la vida, no l'únic, sí el primer, sense jutges, capellans o notaris amb el qual envellir donant curs a les manies sense que es tornin insuportables. Tindrà els seus inconvenients, però des d'un punt de vista social i no autosexual només es veuen els avantatges.