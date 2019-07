Més moda amb internet

A més de proporcionar vestuari als actors de la vida quotidiana, la moda compta amb l'atractiu suficient per desbancar el cinema a l'hora de desencadenar les fantasies que alimenten els somnis. Ni tan sols els més ignorants gosen menysprear aquesta indústria per frívola o superficial. Encara que no sigui més que pels milions que es mouen a les passarel·les de Nova York, Londres, Milà o París i a les botigues de la resta del món. Els mitjans de comunicació s'ocupen puntualment dels esdeveniments més significats. Aquestes cites eren de naturalesa privada en el passat; únicament podien gaudir-les uns quants privilegiats i les novetats que s'exposaven circulaven a través d'una selecta minoria ben situada. Per aquesta raó, les notícies trigaven mesos a difondre's. En canvi, les desfilades d'avui són muntatges concebuts amb l'objectiu de crear espectacle per a les càmeres, no només per a les fotogràfiques i les de televisió, també per a les dels dispositius mòbils. Els ciberdiaris, els blocs i les xarxes socials han ampliat la tasca iniciada per les capçaleres impreses i els canals audiovisuals per democratitzar l'accés a aquest univers a màxima escala. Internet ha acabat en l'actualitat amb l'antiga lògica de treball. Les col·leccions dels establiments i els fons dels museus emplaçats als llocs més recòndits estan a l'abast dels cibernautes a pocs clics de distància. El comerç electrònic creix i igualment ho fan les subscripcions en línia a magazins, butlletins i llocs cool.